Afholdt chef i de kreative miljøer

Fra 1991 til 2007 var han administrerende direktør på modstandsbevægelsens gamle avis, Information. Det økonomisk nødlidende dagblad var ikke kendt som et sted, hvor det er let at være chef.

- Han fandt en vis fornøjelse i at træde ind på Information i sit glatte jakkesæt og med sine dyre vaner. Jeg tror, han nød at være i opposition som den store levemand på den lille venstreorienterede avis, fortalte tidligere redaktionschef Nikolai Thyssen i 2019.

Derefter blev Henrik Bo Nielsen - uden nogen erfaring fra filmverdenen - udnævnt til direktør for Det Danske Filminstitut frem til 2017. Så rykkede han til Museumskoncernen ROMU, der omfatter museerne i Roskilde, Frederikssund og musikmuseet Ragnarock.

Efter tre år her kom han i 2019 til Danmarks Radio, hvor han i dag er direktør for Kultur, Børn og Unge.

Fredag den 23. april runder Henrik Bo Nielsen 60 år.

Han er født i Vadum og blev student fra Aalborg Katedralskole i 1980. Mens han læste jura i Aarhus, blev han direktør for sprogskolen Berlitz i Aalborg. I 1984 flyttede han til København og blev direktør i først Berlitz og siden firmaet Multi-Post. Derefter kom han til Information i Store Kongensgade.

Tidligere kolleger beskriver den vellidte Henrik Bo Nielsen som en dreven politisk spiller, en pragmatisk problemknuser og "en charmerende fedtsyl" - og det sidste er positivt ment.

Men trods hans meget roste indsats i tidligere job er Henrik Bo Nielsen, siden han kom til DR, løbet ind i alvorlige bump på vejen.

I oktober 2020 måtte han gå bodsgang og undskylde for den omfattende chikane, en af DR's radioværter, Mads Aagaard Danielsen, havde udsat en lang række kolleger for.

Det skete, efter at 12 journalister stod frem i Berlingske og fortalte, hvordan værten på P1-programmet "Shitstorm" gennem flere år har krænket, truet og nedgjort både kvinder og mænd.

Radio24syv klagede i 2019 over værten til DR's ledelse, som således havde fuldt kendskab til sagen. Men den blev af mediemastodonten affejet som "gemytter i kog" med fejl på begge sider.

Også under MeToo-bølgen var DR og Henrik Bo Nielsen meget længe om at forholde sig til virkeligheden. Kulturdirektøren blev kritiseret for at tale som et cirkulære, da DR omsider udtalte sig offentligt om de mange sager om seksuel chikane mod kvindelige medarbejdere.