Inger Støjberg ankommer til Eigtveds Pakhus. Rigsretssag mod Inger Støjberg indledes i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 2. september 2021. Sagen drejer sig ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene part var under 18 år. Parrene havde krav på individuel udredning, men Støjberg kom som udlændingeminister med en instruks i en pressemeddelelse, som gjorde at alle par blev adskilt. Der er planlagt 38 retsmøder i sagen.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)

Afgørende pressemeddelelse fylder i Støjberg-sag

Den 10. februar 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en bastant mail om, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo sammen med deres samlever. Og at par, der allerede var i systemet, ville blive skilt ad.

Pressemeddelelsen er kernen i sagen mod Inger Støjberg. For hvis det var en instruks, så var det ulovligt at gøre uden undtagelser. Og netop tilblivelsen af pressemeddelelsen er i fokus for anklagerne torsdag.

- Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn.

- Inger Støjberg har også bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager om mindreårige, der bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever, stod der i meddelelsen.

Pressemeddelelsen fik flere i systemet til at spærre øjnene op. For forud for pressemeddelelsen havde der været en ivrig diskussion i ministeriet om, hvorvidt man kunne adskille par uden undtagelser uden at bryde med retten til individuel behandling.

I de første udkast til pressemeddelelsen blev det beskrevet, at der ville være enkelte undtagelser, hvis der eksempelvis skulle tages hensyn til et barns åbenlyse tarv.

Blandt andet indvendte afdelingschef Lykke Sørensen, at det ville være i strid med konventionerne.

Alligevel kom der et udkast til en pressemeddelelse "uden kattelem", som den blev beskrevet.

Kontorchef i ministeriet, Jesper Gori, skrev i en kort mail til en kollega: "Det blev den hårde...".

Efter pressemeddelelsen, og en mundtlig instruks, begyndte arbejdet med at adskille parrene.

Da pressen derefter spurgte ind til praksis, var der et ønske om, at ministeriet understregede, at den ikke vil være imod menneskerettighederne. Men Jesper Gori skrev, at "svaret måske ikke bliver, som ministeren ønsker det".

Det blev også foreslået, at man kom med en berigtigelse af pressemeddelelsen, så det fremstod, at der kunne ske undtagelser. Men det blev lagt ned af Lykke Sørensen:

- Det kan vi ikke, for det er ministerens klare tilkendegivelse, at der ikke skal ske undtagelser.

Det endte med, at ministeren slet ikke udtalte sig til historierne om det mulige brud på menneskerettighederne.