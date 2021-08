Afghanske flygtninge kan søge mod Danmark

Danmark bør tage sin del af ansvaret i en krig, vi selv har været med i.

Enhedslisten har foreslået, at der hentes 2000 afghanske flygtninge til Danmark, mens SF vil hente mindst 300 gennem FN's flygtningesystem, altså såkaldte kvoteflygtninge.

Hos De Radikale ser politisk ordfører Andreas Steenberg gerne, at Danmark bidrager til, at der oprettes et velfungerede FN-system med lejre i nabolandene fremfor at sende ordrer til FN på bestemte flygtninge.

- Hvis vi gerne vil have et internationalt system til at håndtere flygtninge, så må vi også lade det system råde, i stedet for at sidde og udpege dem på Christiansborg.

- Derfor bør Danmark tage fat i de lande, som har været i Afghanistan, og få etableret nogle ordentlige lejre i nærområderne, hvor man kan stille i udsigt, at man kan komme derfra via FN's kvotesystem, siger han.

Ifølge David Vestenskov, der er konsulent hos Forsvarsakademiet og beskæftiger sig med sikkerhedsudviklingen i Afghanistan, er en flygtningestrøm næsten uundgåelig.

Uanset hvad vil landet stå i en intern humanitær krise, og den vil generere flygtninge. Det kan også være, Afghanistan ender i en reel borgerkrig.

- Det siger sig selv, at det er det (en eventuel borgerkrig, red.), der genererer de allerstørste flygtningestrømme, siger han og drager en parallel til strømmen fra Syrien i 2015.

- Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig, at vi kommer til at ligge på det niveau.

Nogle lande har allerede meldt ud. Eksempelvis agter Storbritannien at tage imod 20.000 afghanere.

Ender den danske regering også med at tage flygtninge, er Afghanistan ikke det mest udfordrende land, de kan komme fra.

Danmarks Videnscenter For Integration har en ny analyse klar, der peger på, at mange herboende afghanere og deres efterkommere klarer sig relativt godt.

62 procent af de mandlige flygtninge, der kom fra Afghanistan til Danmark i 2017, var i beskæftigelse i 2020. Tallet for somaliere og syrere var henholdsvis 27 og 45 procent.

Tallet er dog langt mindre blandt kvinderne, hvor 29 procent med afghansk baggrund i 2020 var i beskæftigelse. Men også her ligger afghanerne over syrere og somaliere.

I skolen klarer efterkommere af afghanske flygtninge sig næsten lige så godt som etniske danskere, og i kriminalitetsstatistikkerne ligger flygtninge fra Afghanistan i bunden sammen med Iran.

- Der er ingen tvivl om, at der er væsentlige integrationsudfordringer, også for de afghanske flygtninge.

- Men sammenlignet med de andre store flygtningegrupper, eksempelvis syrerne, klarer de sig faktisk fint på det meste, siger Rasmus Brygger, stifter af videnscentret.

Der er knap 20.000 personer med afghansk oprindelse i Danmark. Heraf er cirka 6000 efterkommere.

Rasmus Brygger siger, at det altid er svært at sammenligne herboende afghanere med en ny strøm af flygtninge fra landet.

- Men vi kan se, at når vi tager højde for, hvor længe de har været i landet, klarer afghanske flygtninge sig også bedre end de andre grupper.

I forvejen er flere hundrede mennesker evakueret fra Afghanistan til Danmark. De afghanske af dem, der ikke har lovligt ophold i Danmark, skal bo på Asylcenter Sandholm til en start.

Til oktober fremsætter regeringen et lovforslag, der skal give dem en toårig opholdstilladelse i Danmark.