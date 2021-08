Afghanere på Sandholm er trætte og lettede - fremtiden er uvis

I alt 84 afghanere, primært tolke og lokalt ansatte og deres familier, er blevet indlogeret, efter at de er blevet evakueret fra Afghanistan som følge af Talibans magtovertagelse i landet.

- De er meget trætte. De er også glade for at være reddet ud og meget taknemmelige for at være der, hvor de er. Men de er også bekymrede for dem, de har efterladt derhjemme, siger Anders Ladekarl, som har været i kontakt med flere af dem i løbet af dagen.

De første, primært børnefamilier, ankom ifølge generalsekretæren til Center Sandholm med bus omkring klokken 13 torsdag eftermiddag. Her blev de registreret og indkvarteret på deres værelser. Den sidste bus ankom med centerets nye beboere cirka klokken 15.

- Noget af det første, de spurgte om, var, hvor de kunne få opladet deres telefoner, så de kunne følge situationen og kontakte deres familier i Afghanistan og sige, at de var kommet i sikkerhed, fortæller Anders Ladekarl.

Trods lettelsen over at være kommet til Danmark er de evakueredes situation i mellemtiden uafklaret, og de går en usikker fremtid i møde.

For eksempel vides det ikke, hvordan de evakueredes ophold i Danmark skal forløbe, og hvor længe de skal bo i Sandholmlejren. Men som minimum bliver det til oktober.

Her vil udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fremsætte et lovforslag, der skal sikre dem en to år lang opholdstilladelse.

Hvad de to år skal indebære, udestår dog stadig, indtil lovgivningen er på plads, påpeger Anders Ladekarl.

I første omgang skal afghanerne være i coronakarantæne i fire til fem dage.

- Nu er de i karantæne de næste fire dage, hvor de skal have to negative PCR-test, og så bor de som asylansøgere ville bo: spartansk, men med de faciliteter der skal til for at kunne leve.

- Hver familie har deres værelse, og de får mad og en varm seng. Det er bestemt ikke luksuriøse forhold og ikke beregnet til, at de skal bo der i lang tid, siger generalsekretæren.