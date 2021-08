Afghanere kommer på Sandholm til uvis fremtid

Flere hundrede personer, primært lokalt ansatte og tolke, der har arbejdet for Danmark, samt deres familier, er blevet evakueret eller ved at blive det. Mange af dem skal i første omgang bo på Sandholm.

Sandholm har kapacitet til omkring 600 mennesker. Lige nu bor der cirka 100, fortæller Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, som har været i kontakt med en hel del af dem, der ankom torsdag morgen fra Afghanistan - 84 personer.

- De er meget trætte og vil sådan set bare gerne i seng i en fart. Men de er også meget lettede og taknemmelige. Man kan se, det er en byrde, der er taget af deres skuldre.

- Samtidig er de også meget bekymrede for, hvad der sker i Afghanistan og med deres familiemedlemmer.

Trods lettelsen er de evakueredes situation fuldstændig uafklaret, og de går en usikker fremtid i møde.

Sidst, Danmark hentede tolke og ansatte med familier, var i Irak-krigen. 392 personer fik asyl i Danmark, 202 endte med at tage hjem til Irak igen. Men situationen i Afghanistan er fundamentalt anderledes.

Taliban har nok lovet mere fredelige og ordnede forhold end sidst, de var ved magten. Men ingen aner, om det bliver sikkert at vende hjem inden for en overskuelig årrække.

Det vides heller ikke, hvordan de evakueredes ophold i Danmark skal forløbe, og hvor længe de skal bo på Sandholm. Men som minimum bliver de til oktober.

Her vil udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fremsætte et lovforslag, der skal sikre dem en to år lang opholdstilladelse.

- Det er mennesker, der kommer fra kaos og usikkerhed. Derfor har myndighederne naturligvis holdt sig klar til at modtage dem og sikre ordnede forhold fra første dag.

- Det handler selvfølgelig om at sikre tag over hovedet og mad. Men også om lægehjælp, psykologhjælp og hvad der ellers er behov for, siger Tesfaye.

Karsten Längerich (V), borgmester i Rudersdal Kommune, forventer ikke, at den relativt store gruppe afghanske evakuerede bliver et problem for værtskommunen.

- De har jo været i beskæftigelse i Afghanistan. Det er ikke en gruppe, jeg forventer, vi som lokalsamfund får udfordringer med, siger han.

- Det er en gruppe borgere, der har haft et forfærdeligt forløb. De har hjulpet Danmark, og nu hjælper vi dem til landet. Jeg kan godt forstå, at Folketinget har besluttet, at de kommer til Danmark.

Opholdsgrundlaget på de to år bliver ikke automatisk forlænget. Men afghanerne kan søge om asyl efter udlændingeloven.

De kan også vælge allerede at søge asyl nu, hvis de satser på at blive.

Anders Ladekarl siger, at der hurtigst muligt bør etableres en mere permanent løsning end Center Sandholm.

- Jeg håber, de kommer til at bo der så kort tid som overhovedet muligt. Det er spartanske forhold, de kommer til at leve under. Det er ikke et sted, man normalt skal opholde sig ret lang tid. Det er et gennemgangssted til en mere permanent løsning, siger han.