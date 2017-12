Afghaner straffes i første store jyske sag om hvidvask

Gennem årene passerede godt 20 millioner kroner gennem mandens forretning, uden at han besværede sig med at tjekke, om pengene var hvide.

Bagmandspolitiet mener da også, at den 47-årige Nasir Ahmad Khaksar netop gik ud fra, at pengene var sorte. Og at han på den måde med fuldt overlæg systematisk valgte at overtræde loven om hvidvask.

- Vores påstand er, at han troede eller regnede med, at det var sorte penge, men at han gjorde det alligevel, siger senioranklager Frederik Larsen.

Fredag valgte Retten i Kolding at give anklagemyndigheden ret. Straffen lyder på fængsel i to et halvt år samt en betinget udvisning.

Det er første gang, at en sag af den karakter er blevet optrevlet i Jylland. Tidligere er flere andre blevet dømt for lignende kriminalitet i København.

Foretagendet i Kolding Exchange fungerede på den måde, at kunderne foretog bankoverførsler til firmaet. Herefter røg pengene typisk videre til personer i Afghanistan eller blev udbetalt kontant i euro.

I forbindelse med forretninger af den slags er vekselkontorer og banker forpligtet til at tjekke, hvem kunden er, og hvor pengene stammer fra.

Men Nasir Ahmad Khaksar undersøgte intet. Selv ikke i tilfælde, hvor det ifølge anklagemyndigheden "skreg til himlen", at pengene var sorte.

Den dømtes overtrædelse af loven om hvidvask var så konsekvente, at den 47-årige blev dømt for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed.

At der kun er tale om "forsøg" skyldes, at det ikke med sikkerhed kan siges, at pengene faktisk var sorte. Men det tyder beviserne i sagen altså på.

Nasir Ahmad Khaksar har gennem sagen nægtet sig skyldig. Han skal nu afgøre, om han ønsker sagen indbragt for landsretten.