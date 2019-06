Afgående Samuelsen peger på sin højre hånd som ny leder

Simon Emil Ammitzbøll-Bille bliver peget på som Liberal Alliances fremtidige leder af Anders Samuelsen, der træder tilbage efter at have mistet sin plads i Folketinget og tabt ni ud af 13 mandater.

Anders Samuelsen tøver ikke med udpegningen af sin afløser.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil tage over. Det er en gruppebeslutning, som jeg ikke skal blande mig i.

- Jeg har haft et fortrinligt arbejde med Simon Emil Ammitzbøll-Bille, og hver gang nogen har spurgt mig, hvem der skal tage over, har jeg selvfølgelig peget på ham, siger Samuelsen.

Den 27-årige LA-politiker Alex Vanopslagh er også blevet udpeget af andre LA-medlemmer som kandidat til posten. Den tidligere formand for Liberal Alliances ungdomsafdeling står til at blive valgt ind i Vestjyllands Storkreds efter et flot valg.

Den endelige beslutning er op til folketingsgruppen, når de fire medlemmer mødes for at konstituere sig.

Samuelsen peger på beslutningen om at indtræde i regeringen i november 2016 under kampen om topskattelettelser som grunden til, at partiet har haft et dårligt valg.

- Jeg påtager mig fuldt og helt ansvaret for at have truffet beslutninger på partiets vegne, som har ført til et nederlag.

- Det er beslutninger, som åbenlyst er blevet kritiseret, som at vi valgte at gå i regering i stedet for at vælte den daværende venstreregering. Vi fik den skiftet ud med en flerpartiregering, siger den afgående leder.

Han står ved sine forhandlingsmetoder trods stort mandattab, for han har spillet med åbne kort hele vejen.

- Vær konkret, hvad du går efter, så kan det godt være, du bliver forhandlet ned, men så kan folk ikke sige, at de ikke vidste, hvad du gerne vil have. Så indgår du kompromiserne og når et stykke af vejen, siger han.

Blå blok tabte valget, mens rød blok fik 91 mandater uden Alternativet.