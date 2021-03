Artiklen: Afføring skal testes for corona i 30 dage på Bornholm

SSI er klar til at starte et overvågningsprojekt af spildevand for at vurdere dets rolle i epidemiovervågning.

Tirsdag starter et overvågningsprojekt af coronavirus i spildevand på Bornholm.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Idéen bag spildevandsovervågning er, at man kan få information om smitte i en større befolkningsgruppe, uden at folk bliver testet, lyder det fra SSI.

Målet med projektet er at undersøge, hvor god og sikker en metode spildevandsovervågning er.

Hvis der eksempelvis sker en stigning i smitten på Bornholm, skal det undersøges, om det kunne ses inden i spildevandet.

For da coronavirus findes i afføringen hos en del af de smittede personer, kan man potentielt opdage virusset, før symptomer opstår. Derved kan man få et forspring inden et smitteudbrud.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på Twitter, at det er et muligt supplement til den nuværende epidemiovervågning.

- I dag (tirsdag, red.) starter vi spildevandsprojekt på Bornholm, hvor man skal teste spildevandet for coronavirus. Dermed får vi endnu en metode til overvågning af epidemien i Danmark og konkret undersøge, hvordan den vil kunne supplere vores testindsats, skriver Magnus Heunicke.

Forsøg med overvågning af spildevand var en del af genåbningsaftalen for Bornholm i slutningen af februar.

Det kommer til at vare i 30 dage frem. Projektet sker i samarbejde med Bornholms Kommune, Bornholms Energi og Forsyning og virksomheden Eurofins.

Bornholms Energi og Forsyning skal stå for at udtage daglige spildevandsprøver, der derefter analyseres hos Eurofins.

SSI vil efterfølgende undersøge prøverne for virusvarianter samt sammenligne resultaterne med pcr-test og hurtigtest taget i befolkningen.

I et notat fra SSI i midten af februar lød det, at "et etableret og velfungerende spildevandsovervågningssystem potentielt kan bruges i kommende pandemier til tidlig påvisning af nye sygdomsfremkaldende mikroorganismer i Danmark".

Dermed vil man potentielt kunne lave effektive, inddæmmende tiltag tidligere, lyder det.

I USA bruges overvågning af spildevand blandt andet på universitetskollegier. SSI forestiller sig i notatet, at det på sigt kan bruges på eksempelvis plejehjem og skoler i Danmark.

Desuden kaldes spildevandsovervågning for "omkostningseffektivt".