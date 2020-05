Affaldsdirektør: Miljø og varmekunder betaler for importstop

Hvis Danmark stopper for import af affald fra udlandet, som klimaminister Dan Jørgensen (S) foreslår, vil det resultere i større miljøbelastning i andre lande og højere energipriser for danske kunder.

- Det vil være uklogt ikke at have den fleksibilitet til at beskytte miljø og klima. Så vil man have nogle anlæg, som ikke kan køre effektivt, siger han.

- Så skal prisen betales i andre lande i form af højere miljøbelastning og i Danmark i form af højere varmepriser.

De danske varmeværker importerer hvert år tonsvis af affald fra udlandet, fordi de har reservekapacitet.

Det vil klimaminister Dan Jørgensen (S) sætte en stopper for. Det siger han i forbindelse med forhandlingerne om en klimahandlingsplan.

Ministeren kalder det "tudetosset", at Danmark med store grønne ambitioner vil importere affald, som ofte indeholder meget plastik, til afbrænding.

Men et komplet stop for affaldsimport i Danmark vil ifølge Mikkel Brandrup ikke være en miljø- og klimavenlig beslutning.

Alternativet vil i mange lande være, at man graver affaldet ned, hvilket både belaster miljø og klima.

- Et stop for import af affald vil betyde, at der opstår problemer andre steder i Europa, hvor de har affald, som de ikke ved, hvad de skal gøre ved, og som vil give en negativ miljø- og klimapåvirkning, siger Mikkel Brandrup.

Han understreger, at danske affaldsenergianlæg er blandt de mest effektive og miljøvenlige i verden.

Ifølge Mikkel Brandrup er målet at finde en balance, således at de danske affaldsenergianlæg kun afbrænder dansk affald.

- Men i det omfang at vi har reservekapacitet, så giver det god mening for miljø og klima at udnytte den kapacitet. Derfor vil det være godt at have noget fleksibilitet i den måde, vi håndterer affaldet, siger han.