Advokatundersøgelse af Frank Jensen finder 12 krænkelsessager

Undersøgelsen konkluderer, at der i halvdelen af de 12 sager har været de fornødne beviser til at konkludere, at en kvinde har været udsat for uønsket fysisk eller verbal kontakt fra Frank Jensen.

Ifølge Frank Jensen selv har de 12 sager tidligere været omtalt i pressen. Han er lettet over, at undersøgelsen nu er gennemført.

- Jeg har deltaget i begge advokatundersøgelser for at medvirke til en ordentlig behandling af de henvendelser, der er fremkommet, samtidig med de ligger mange år tilbage i tiden.

- Jeg vil gerne medvirke til, at alle - både de, der har følt sig krænket og jeg selv - får en rimelig mulighed for at lægge det indtrufne bag os på en måde, så alle kan komme videre, udtaler han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Der blev i kølvandet på Frank Jensens exit lavet en medlemsundersøgelse i Socialdemokratiet. Godt 7000 ud partiets 35.000 medlemmer har deltaget i undersøgelsen, som blev foretaget gennem spørgeskema.

Tirsdag aften kunne partisekretær Jan Juul Christensen i en besked til partimedlemmer fortælle, at 53 personer har svaret i den undersøgelse, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed det seneste år.

Undersøgelsen af Frank Jensens adfærd er bestilt af Københavns Borgerrepræsentation.

Anklagerne handler blandt andet om, at Frank Jensen i flere tilfælde har slikket de pågældende kvinder i øret og på halsen. Flere forklarer også, at han har sagt upassende ting med seksuelle undertoner til dem og opført sig krænkende.

I undersøgelsen fremgår det, at advokaterne har modtaget oplysninger om flere episoder, "hvor substansen i beskrivelsen af det passerede imidlertid har været meget uklar".

Det lyder videre, at man i tre tilfælde har "modtaget oplysninger om påståede konkrete hændelser relateret til navngivne kvinder, som imidlertid er blevet afvist af de kvinder, som har været angivet som involveret i episoderne".

Undersøgelsen strækker sig til 19. oktober 2020, hvor Frank Jensen trak sig som overborgmester i København. Det skete som konsekvens af anklagerne. Sagen stod ifølge Jensen i vejen for hans arbejde som overborgmester.

Da han trak sig, erkendte han, at han havde krænket kvinder. Han fastholdt, at hans retssikkerhed ikke var blevet håndhævet i håndteringen af anklagerne.