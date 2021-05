Advokater kræver grim plet fjernet i sag om udbytteskat

Bech-Bruun vil have landsretten til at ophæve en kendelse fra Advokatnævnet, som i 2019 sværtede fire af selskabets advokater, der havde undersøgt affæren om udbetaling af udbytteskat.

Et af Danmarks største advokathuse har mandag indledt et forsøg på at få en omgang pletrens i Østre Landsret. Det er ikke en hurtig proces. 11 retsmøder er afsat.

Advokatnævnet slog fast, at der var et problem med kasketter. Da Bech-Bruun sikrede sig opgaven med at udføre en uvildig undersøgelse for Skatteministeriet, var der en interessekonflikt.

Bech-Bruun havde også haft en markant deltager i svindlen som kunde. Andre advokater i advokatselskabet havde rådgivet den tyske bank North Channel Bank om risikoen for erstatning og straf netop på grund af bankens involvering i svindel mod den danske statskasse.

Senere har banken tilstået og er blevet idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Men Bech-Bruun hævder altså i landsretten, at der ikke er noget at komme efter med hensyn til inhabilitet. En pointe er, at opgaven for Skatteministeriet ikke bestod i at se på formodet svindel. Den var derimod at afdække, hvorfor ministeriet og Skat ikke havde grebet ind.

I retssagen kræver selskabet desuden 4,3 millioner kroner for arbejdet for Skatteministeriet - det er salæret inklusive moms.

Opgøret er principielt på flere måder. Blandt andet handler det om tilliden til advokater, der påtager sig at undersøge problematiske sager i det offentlige. Og om hvilke krav, man kan stille til advokaterne.

Spørgsmålet er ikke lige ud ad landevejen. Medlemmerne af Advokatnævnet var uenige. Ni stemte for at ikende fire advokater fra Bech-Bruun bøder, mens seks stemte imod.

Blandt andre den tidligere chef for Bagmandspolitiet Morten Niels Jakobsen og Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, skal udspørges i landsretten.

Som led i sit forsvar slår Bech-Bruun blandt andet på, at man ikke anede, at North Channel Bank var blevet politianmeldt. Den oplysning delte Skatteministeriet ikke med de fire undersøgelsesadvokater, påpeges det i Bech-Bruuns såkaldte påstandsdokument.

Det skete først på et tidspunkt, da "Skatteministeriet efter rådgivning fra kammeradvokaten gik til angreb på Bech-Bruun", som det udtrykkes.

I mange år har firmaet Poul Schmidt/kammeradvokaten siddet solidt på det offentlige som kunde. Men som baggrundstæppe for den aktuelle retssag indgår - påstår Bech-Bruun - en øget konkurrence om at sikre sig offentlige opgaver.

Og da det var også for at sikre sig en uvildighed, som kammeradvokaten ikke kunne præstere, at Skatteministeriet i sin tid valgte netop Bech-Bruun, hedder det.

I kulissen og i retssystemet venter endnu et opgør. Her er beløbet i en helt anden liga. Skatteforvaltningen mener, at Bech-Bruun skal betale 1,2 milliarder kroner på grund af rådgivningen af den tyske bank.

I advokatsagen mandag udtrykker Bech-Bruuns advokat, Ole Spiermann fra firmaet Bruun & Hjejle, nervøsitet for, at man på en eller anden måde foregriber den anden sag, der skal behandles næste år.

- Det er klart, at et erstatningskrav på 1,2 milliarder kroner er af stor betydning for sagsøgerne og for sagsøgernes forsikringsselskab, siger Ole Spiermann.

En af Skatteministeriets advokater tager ordet og forsikrer om, at man skam også er interesseret i en retfærdig rettergang.

- Vi vil tage det med, der er sagligt og relevant, siger Steffen Sværke fra firmaet Poul Schmidt/kammeradvokaten.