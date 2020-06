Advokater: Svært at få penge tilbage ved svindel med hjælpepakker

Det vurderer to advokater, efter at bankerne ser tegn på svindel med de milliardstore hjælpepakker.

- Hvis der er nogen, der har snydt med vilje, arbejder de oftest på at sløre det bedst muligt, for eksempel ved at overføre pengene til udlandet. Derfor er det forbundet med stor usikkerhed, om vi nogensinde får pengene tilbage, siger advokat Morten Bjerregaard.

Han har speciale i økonomisk kriminalitet og er også kurator for Gældsstyrelsen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kaldet Bagmandspolitiet - efterforsker lige nu 34 sager om mulig svindel for knap 16 millioner kroner.

Hvidvasksekretariatet har modtaget 248 underretninger om mulig svindel.

Advokat Torben Bagge fra TVC Advokatfirma frygter også, at pengene bliver svære at få tilbage, hvis svindlere bliver retsforfulgt.

- Det er ofte, fordi man er økonomisk presset, og derfor kan man frygte, at dem, der har fået udbetalt penge uden at være berettiget til det, måske er i en ekstremt presset situation. Det taler for, at det bliver vanskeligt at få pengene tilbage, siger han.

Han har fulgt udbyttesagen tæt, hvor 12,7 milliarder kroner er blevet udbetalt til formodede svindlere, selv om der var en egentlig kontrol.

Erhvervsstyrelsen har ansat flere hundrede medarbejdere for at sagsbehandle de titusindvis af ansøgninger om lønkompensation.

Men det gik stadig for langsomt, og i slutningen af april vedtog Folketinget at udbetale en del af hjælpelønnen, inden ansøgningerne var behandlet.

- Det er klart, at jo nemmere det er at få penge udbetalt uden forudgående kontrol, jo mere øger det risikoen for, at det tiltrækker nogen, der ikke har retmæssig adgang, og typisk nogen hvor det er svært at få pengene retur igen, siger Torben Bagge.

Over to dage blev der udbetalt 2,6 milliarder kroner, og i alt er der udbetalt over ni milliarder kroner. Knap 35.000 har ansøgt.

- Selvfølgelig åbner hjælpepakker en ladeport for svindel, for det eneste, man skal have, er en revisorerklæring. Og som i alle andre brancher er der selvfølgelig også brodne kar blandt revisorer, selv om langt de fleste er både ordentlige og hæderlige, siger Morten Bjerregaard.

Han fremhæver, at det er en politisk prioritering, og at straffene for coronasvindel er flerdoblet.

- Der kan godt komme nogle meget lange straffe ved det her. Hvis ejer og revisor går sammen om at svindle, er det i såkaldt forening. Og det straffes alt andet lige hårdere, end hvis man handler på egen hånd, siger han.