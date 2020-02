Advokat søger asyl til to efterladte afghanske børn

Lige før jul blev to afghanske børn på knap et og to et halvt år fundet efterladt ved et busstoppested i Aarhus midtby. Lørdag skriver Jyllands-Posten, at børnenes bistandsadvokat har søgt asyl til dem.

Børnene blev fundet efterladt. Siden har politiet fundet ud af, at deres forældre formentlig ikke er i landet længere.