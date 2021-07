Advokat om treårsregel: Loven er ulovlig og må laves om

Fredagens dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg er ikke kun en konkretafgørelse. Den er principiel, og den vil få betydning for dansk udlændingelovgivning.

- Loven er ulovlig, så den skal ophæves. Det er klart, siger Christian Dahlager

Treårsreglen blev indført i 2015 for begrænse flygtninges mulighed for familiesammenføring. Fra nu af skulle der gå tre år, før en flygtning med midlertidig beskyttelse, kunne søge om at få sin familie til landet.

På det tidspunkt var der mange asylansøgere, navnlig fra Syrien. Men allerede året efter faldt antallet drastisk. Det burde have fået den danske stat til at ændre reglerne tilbage.

For en stat er nemlig forpligtet til, at Menneskerettighedskonventionens bestemmelse om retten til et familieliv er en ret, som også kan udøves i praksis og ikke blot "teoretisk og illusorisk", som det hedder i dommen.

Det er blandt andet disse helt overordnede bemærkninger, der ligger til grund for Christian Dahlagers vurdering af sagens principielle karakter.

- Når en person flygter til et andet land, så har vedkommende jo ikke mulighed for at være sammen med sin familie andre steder end det land, han er flygtet til, siger Christian Dahlager.

Ifølge ham er afgørelsen en klar tilkendegivelse af, at de grundlæggende principper om menneskerettigheder vejer tungt, og også tungere end politiske hensyn.

- Det betyder, at vi bliver nødt til at gå tilbage til, hvad der altid har været dansk, nemlig at flygtninge skal behandles ordentligt, siger Christian Dahlager.

Hos Udlændinge- og Integrationsministeriet lyder meldingen fredag ved middagstid, at man er i gang med at nærlæse dommen, og senere vil komme med en kommentar.