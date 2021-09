Advokat må vente længe endnu på afklaring i sag om læk

En lang sagsbehandlingstid i straffesagssystemet rammer en advokat, som er tiltalt for at bryde sin tavshedspligt. Omfanget af sagen er lille, men advokaten må vente længe endnu på en afgørelse, selv om sagen truer hans levebrød.

En erfaren advokat fra Sjælland er anklaget for i to tilfælde at have lækket fortrolige oplysninger fra en drabsefterforskning til pårørende til en mistænkt.

Advokaten selv nægter sig skyldig og vil frifindes, men en afgørelse har lange udsigter.

Retten i Roskilde oplyser torsdag, at der er berammet et retsmøde i sagen den 19. januar 2022. Den dato skal ses i lyset af, at sagen allerede er blevet udsat to gange i retten.

Den ene gange meldte anklagemyndigheden forfald, da den daværende anklager var optaget af en anden sag om spionage. Det var tilbage i april.

I juni skulle sagen så køre igen. En ny anklager, den tiltalte advokat og hans forsvarer var mødt op i Retten i Roskilde. Men kort inde i retsmødet opstod der tvivl om, hvorvidt advokaten overhovedet lovligt kunne forklare sig.

- Vi er blevet tilbudt fire datoer til et nyt retsmøde. Den første lå i november, de næste i januar. Både min klient og jeg var forhindrede i at deltage i november, fortæller Kristian Mølgaard, der er forsvarer for den tiltalte advokat i sagen.

Han kalder det for "stærkt utilfredsstillende", at hans klient må vente så længe på en afgørelse i, hvad der i udgangspunktet er en lille straffesag, som burde kunne behandles på en enkelt dag.

Sagen drejer sig om oplysninger fra et lukket retsmøde i juli i fjor og oplysninger fra en afhøring hos politiet måneden efter.

Her har advokaten ifølge anklagemyndigheden fortalt den mistænktes daværende kæreste og far om, hvad der er kommet frem. Disse oplysninger er fortrolige, og advokaten er tiltalt efter straffeloven for brud på tavshedspligten.

Striden i juni gik på, hvorvidt advokaten i retten kunne fortælle om, hvad der var blevet sagt under det pågældende retsmøde og den pågældende afhøring, eller om han ved at forklare sig rent faktisk ville bryde tavshedspligten.

Det kunne ikke afklares under retsmødet, og derfor blev det afbrudt, og sagen udsat. Til stor frustration for den tiltalte advokat. Står det til anklagemyndigheden, bør han nemlig frakendes retten til at arbejde med straffesager.

- For mig er denne sag en stor belastning. Specielt på grund af påstanden om rettighedsfrakendelse. Jeg synes jo godt, at anklagemyndigheden kunne have tænkt over dette. Og jeg hører ikke engang nogen undskyldning for, at man ikke har gjort det, lød det dengang fra advokaten i retten.

Retten har bestemt, at advokaten skal beskyttes af et navneforbud. Derfor er det strafbart at røbe hans identitet. Det kan derfor ikke oplyses, hvilken straffesag de påståede læk skulle være sket i. Dette ville nemlig afsløre ham.

Den drabsmistænkte, som den tiltalte repræsenterede dengang, er siden blevet tiltalt for drabet. Han nægter sig skyldig. Drabssagen ventes at blive afgjort ved retten i løbet af efteråret.