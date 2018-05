Advokat kritiserer Løkkes konstatering om hadforbrydelse

Her konstaterede han på Twitter, at der var tale om en hadforbrydelse.

Det er kritisabelt, mener forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

- Det er selvfølgelig frygteligt, når folk bliver udsat for forbrydelser.

- Men som fremtrædende politiker skal man være varsom med, hvad man går ud og tilkendegiver offentligt i forhold til skyldsspørgsmålet, når vi samtidig har en sigtet, der nægter sig skyldig, siger Mette Grith Stage.

Få timer efter at en 34-årig mand fra Slovakiet var blevet anholdt og sigtet, skrev Lars Løkke Rasmussen på sin Twitter-profil:

- Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse, skrev Lars Løkke Rasmussen ud til sine lidt over 150.000 følgere.

- Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue, tilføjede statsministeren.

Fredag oplyste Københavns Byret over for Ritzau, at den sigtede 34-årige slovak kun var blevet fængslet for voldsforholdet.

En dommer i Københavns Byret fandt ikke begrundet mistanke om, at manden overfaldt Josue Vasquez på grund af hans seksuelle orientering.

Det gør statsministerens udtalelser endnu mere kritisable, mener Mette Grith Stage.

- Manden nægter sig skyldig, og dommeren har ikke engang fundet begrundet mistanke om det.

- Så særligt set i det lys er det uheldigt at tilkendegive, at han har været udsat for en hadforbrydelse, siger Mette Grith Stage.

Den 34-årige mand, der har fortalt, at han er i Danmark for at se VM i ishockey, er varetægtsfængslet frem til 30. maj.