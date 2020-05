Advokat i sag om spionage: Politiaktion var en pinlig fejl

Senioranklager Søren Harbo har fredag vist overvågningsbilleder frem fra stedet på storskærme i retssal 1 i Retten i Roskilde.

En sag om spionage og attentatplaner er blevet indledt med en gennemgang af baggrunden for retssagen.

En 40-årig mand med norsk statsborgerskab og iransk baggrund er tiltalt for at have udført opgaver i Danmark for en iransk efterretningstjeneste og for at have deltaget i forberedelserne af et drab.

Adskillige bevæbnede betjente langs væggene i både uniform og civil minder om, at det er alvorlige anklager, det handler om.

Tilbage i Ringsted i efteråret 2018 havde manden i Honda'en - ham, der i dag er tiltalt - en mistænkelig adfærd, fortæller senioranklager Søren Harbo.

Han gik frem og tilbage ved eksiliranerens hjem. Tilsyneladende tog han billeder og optog video.

Noget kriminelt kunne være under opsejling, og da en mørk Volvo med en gruppe mænd kørte forbi huset i Ringsted 28. september, frygtede Politiets Efterretningstjeneste, at et attentat var nært forestående.

Da Volvo'en blev beordret standset, men i stedet forsøgte at flygte fra politiet, blev en usædvanlig aktion sat i værk. Store dele af Sjælland og Fyn blev spærret af. Al trafik på tværs af landet blev indstillet.

Men Volvo'en viste sig intet at have med attentatplaner eller lignende at gøre.

Aktionen skal politiet ikke være stolt af, mener den tiltaltes forsvarer, Michael Juul Eriksen. Der var tale om en stor misforståelse.

- Det var en rimeligt pinlig episode.

- Det er min opfattelse, at man har taget lige så meget fejl i denne sag.

Han fortæller, at hans klient nægter at have arbejdet for en udenlandsk efterretningstjeneste i Danmark. Og han har heller ikke deltaget i planlægningen af et attentat.

- Det bestrides ikke, at det er tiltalte, der er på billederne, og at han tager fotos, siger Michael Juul Eriksen og henviser til de overvågningsfotos, som anklageren har fremvist for retten.

- Men det bestrides, at det har noget med den iranske efterretningstjeneste at gøre, lyder det fra forsvareren.

Hvorfor den 40-årige i september 2018 så var i Ringsted, får han mulighed for at fortælle senere i retssagen.

Målet for det attentat, som anklagemyndigheden mener var under forberedelse, er en iransk mand, der har boet i Danmark siden 2006.

Han spiller en ledende rolle i bevægelsen ASMLA, der kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwaz-provinsen i Iran. En bevægelse, der af det iranske regime betegnes som en terrororganisation.

Der er afsat en række retsmøder til sagen i maj og juni.