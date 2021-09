Advokat hælder til at få Paludan-rabat til Højesteret

Byretten mente 30.000 kroner var et passende beløb, men det ændrede landsretten til 5000 kroner.

Det overrasker og skuffer Tyge Trier, der er bistandsadvokat for den somaliske kvinde.

- Jeg synes, at det er en meget voldsom reduktion, der er sket i landsretten. Med alt respekt så mener jeg, at dommen måske er forkert på det punkt.

- Folketinget vedtog per 1. januar 2019, at man skulle gange med tre på de her godtgørelser for ærekrænkelser. Og derfor er det svært for mig at se, at man kan nå frem til et niveau, der hedder 5000 kroner. Det er simpelthen for lavt efter min vurdering, siger Tyge Trier.

De overvejer nu at ansøge om at få sagen for Højesteret via det såkaldte Procesbevillingsnævn. Det har de 14 dage til.

- Nu skal vi have begrundelsen for dommen, som vi får fredag, og så må vi tænke os godt om. Men jeg hælder til at rådgive hende til at forsøge at gå videre med det, siger han.

Ærekrænkelsen af den somaliske kvinde skete under en demonstration i København, hvor Paludan havde påstået, at kvinden solgte sine ydelser på Istedgade.

Rasmus Paludan blev desuden torsdag dømt til tre måneders betinget fængsel af Østre Landsret.

Da sagen sidste sommer blev vurderet af Retten i Næstved, blev den ene af de tre måneder gjort ubetinget.

Han er dømt for forhånende udtalelser i fire tilfælde. I yderligere et forhold - hvor han talte på Folkemødet på Bornholm - er der sket frifindelse.

Forhånelserne var rettet mod muslimer, profeten Muhammed og grønlændere.

I sagen indgik også et par overtrædelser af færdselsloven. Her er konsekvensen ubetinget frakendelse af kørekortet i et år og en bøde på 8.500 kroner.

Den 39-årige advokat blev dog frikendt for anklagemyndighedens krav om, at han ikke må beskæftige sig med straffesager og sager om fri proces i tre år.