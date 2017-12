Advokat for spillegal veteran: Vi havde en god sag

Retten i Herning afgjorde onsdag, at Unibet frifindes for påstanden om at have fastholdt krigsveteranen i spilafhængighed.

- Min klient er særdeles skuffet, siger advokat Jesper Ravn, der repræsenterer sagsøgeren.

Ifølge advokaten havde manden en god sag, fordi veteranen flere gange havde gjort spiludbyderen opmærksom på, at han havde psykiske problemer og ikke spillede af lyst, men af desperation.

Alligevel inviterede spiludbyderen veteranen til arrangementer og fodboldkampe i udlandet, blandt andet en Champignons League-fodboldkamp i Stuttgart.

Når veteranen holdt pauser fra spillene, så sendte udbyderen ham bonusser, der fik ham til at genoptage aktiviteterne.

Først i september 2013 lukkede spiludbyderen mandens spilkonto, efter at han havde oplyst, at han formentlig var ludoman.

- Jeg mener, at vi havde sandsynliggjort, at Unibet på et tidligere tidspunkt var eller burde have været klar over min klients spilleproblemer, siger Jesper Ravn.

Men retten har en anden opfattelse. Man finder ikke, at der er noget at klandre Unibet for.

Skulle veteranen have undgået det økonomiske tab, burde han ifølge dommen have anmodet om, at spilkontoen blev lukket på et tidligere tidspunkt.

Alternativt kunne han have ladet sig registrere i det såkaldte Rofus-register over frivilligt udelukkede spillere.

Veteranen har endnu ikke taget stilling til, om dommen skal ankes. Det er en drøftelse, han nu skal have sammen med sin advokat.

Hvis dommen er endelig, bliver det svært at løfte lignende sager fremover, vurderer Jesper Ravn.

- Det er en streng ansvarsnorm, retten lægger til grund med de beviser, vi fremlagde under sagen.

- Hvis dommen er endelig, vil det være meget svært fremadrettet at kunne gennemføre den type krav, siger Jesper Ravn.