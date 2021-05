Advokat fik model om udbytteskat på tysk: Forstod den ikke

Bech-Bruun har fået sagen i landsretten, da de er utilfredse med Advokatnævnets afgørelse om, at fire advokater i firmaet var inhabile, da de i 2017 stod for at udarbejde en uvildig advokatundersøgelse af svindlen med udbytteskat for Skatteministeriet.

Desuden skulle Bech-Bruun betale salæret tilbage, hvilket Østre Landsret i den igangværende sag skal tage stilling til.

Inhabiliteten skal have bestået i, at andre advokater i advokatselskabet i 2014 og 2015 havde rådgivet NCB om risikoen for erstatning og straf netop på grund af bankens involvering i svindel mod den danske statskasse.

Mandag blev en lang række mails mellem advokater i Bech-Bruun og en advokat i det amerikanske advokatfirma Jones Day, der skrev på vegne af banken NCB, læst op.

Den 10. april 2014 fik en advokat i Bech-Bruun tilsendt en transaktionsmodel. Ifølge Skatteministeriet viser modellen, hvordan penge og aktier "bare cykler rundt."

Men modellen af transaktionerne, der er på tysk, forstod den danske advokat, der modtog dem ikke, mener advokat Ole Spiermann fra firmaet Bruun & Hjejle, der repræsenterer Bech-Bruun.

- Han forstår ikke det her, siger advokaten og bryder ind, da Skatteministeriets advokat Steffen Sværke fra Kammeradvokaten begynder at forklare modellen på dansk:

- Vi sætter os i en helt anden situation, end den advokaten var i, siger Spiermann.

Steffen Sværke er derimod uenig i, at advokaten ikke forstod dokumentet.

Senere blev modellen oversat til engelsk, men det var ifølge Bech-Bruun ikke en ordentlig oversættelse.

- Når den i dag sammenholdes med den tyske oversigt, er der ikke mindst den afgørende forskel, at der ikke i den engelske beskrivelse var nogen antydning af, at de beskrevne transaktioner samlet set ville være cirkulære, har Spiermann blandt andet skrevet i sit indlæg til retten.

Senere i retssagen kan der blive kastet mere lys over dette, når advokaten skal afhøres.

Den tyske bank har siden rådgivningen selv tilstået og fået en bøde på 110 millioner kroner for sin involvering i svindlen.

I skyggen af sagen om inhabilitet venter et meget større retsopgør mellem advokatfirmaet og Skatteministeriet. Skatteforvaltningen mener, at Bech-Bruun skal betale 1,2 milliarder kroner på grund af rådgivningen af den tyske bank. Men den sag er altså endnu ikke kommet for retten.

Ole Spiermann udtrykte på retssagens første dag for en uge siden nervøsitet for, at man på en eller anden måde foregriber den anden sag, der skal behandles næste år.

- Det er klart, at et erstatningskrav på 1,2 milliarder kroner er af stor betydning for sagsøgerne og for sagsøgernes forsikringsselskab, sagde han.

Sagen om inhabilitet fortsætter tirsdag med den første afhøring. Det er en af de advokater, der foretog advokatundersøgelsen, som skal udspørges.