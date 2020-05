Advokat beskylder Khader for ondt og ekstremt angreb

Det er Sherin Khankans advokat, der i en retssag forsøger at bevise, at den konservative politiker er gået langt over den grænse, som straffeloven opstiller.

Tre dommere i Østre Landsret opfordres tirsdag til at dømme Naser Khader, fordi han stemplede en kvindelig imam og religionssociolog som radikal islamist.

På Facebook har han kaldt Khankan for "radikal islamist", og han har også skrevet om hendes "sorte islamistiske fortid".

- Beskyldningerne taler direkte ind i folks frygt og er populistiske i deres form, siger advokat Poul Hauch Fenger.

Skaden for Khankans ry og omdømme er stor, fordi den almindelige læser vil forbinde betegnelserne med terrorisme, mener advokaten. Khader var i ond tro, da han skrev ordene på Facebook i 2017, lyder det.

For Sherin Khankans virke som kvindelig imam og som en, der for eksempel har forestået vielse af homoseksuelle, beviser, at betegnelsen er usand.

- Kan man forstille sig noget værre end at blive udsat for disse beskyldninger, når man sat sit liv ind på netop at bekæmpe islamisme, spørger advokaten.

For mange år siden var de to modstandere i retssalen kærester. Og advokat Poul Hauch Fenger mener, at denne private relation har påvirket Khaders dømmekraft.

Han fremhæver flere afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, som indebærer, at der ikke er frit lejde for alle slags ytringer fra folkevalgte politikere.

I sagen er også Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen sagsøgt. Det skyldes indholdet af en mail, som Naser Khader skrev i 2017, og som han fik de to andre til at skrive under på.

Med mailen forsøgte de tre at få stoppet en bevilling på 680.000 kroner til Exitcirklen, hvis direktør er Sherin Khankan. Begrundelsen var blandt andet, at hun skulle have forsvaret piskeslag som straf.

I Grundloven står, at folketingsmedlemmer ikke kan retsforfølges for deres handlinger i Folketinget, medmindre tinget har givet samtykke til det. Og da det ikke er sket i denne forbindelse, bør landsretten strege sagsanlægget over og afvise det, mener de tre sagsøgte.

Imidlertid hævder Khankans advokat, at der er fri bane til den private straffesag. Udenfor Folketinget har de tre nemlig gentaget og uddybet mailens indhold over for pressen.

Advokat Poul Hauch Fenger minder også landsretten om, at en fremtrædende og indflydelsesrig politiker for nogle år siden gik i retten for at sagsøge en borger, der havde sagt, at politikerens synspunkter var racistiske.

- Har det været grundlovsfædrenes mening, at politikere som for eksempel Pia Kjærsgaard kan stævne borgere, mens borgere ikke kan stævne politikere, spørger han.