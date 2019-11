Advokat: LTF er ikke en forening men et broderskab

Loyal To Familia (LTF) er et broderskab, ikke en forening, og kravet om at få LTF opløst ved dom er politisk spilfægteri.

Byretten skal tage stilling til, om LTF er en forening med et ulovligt formål, og om foreningen virker ved vold. Er en af disse betingelser opfyldt, så skal byretten afsige dom om, at LTF skal opløses. Forbydes.

Retssagen blev indledt i foråret, efter at justitsministeren i fjor tiltrådte en indstilling fra Rigsadvokaten om at føre en opløsningssag.

Byrettens behandling af sagen lakker efterhånden mod enden. Torsdag fremførte anklagemyndigheden sine afsluttende bemærkninger. Fredag er turen kommet til LTF's ene advokat, Michael Juul Eriksen.

Han er på egen hånd, for hans kollega gennem sagen, Stefan Møller Jørgensen, er sygemeldt på grund af en sportsskade.

Ifølge Juul Eriksen har anklagemyndigheden ikke noget at komme efter. For LTF er i hans optik ikke en forening. Hverken i traditionel forstand eller i den forstand, som Grundloven omhandler.

- Det er jo folk, der mødes hver eneste dag. De laver alle mulige ting. De hænger ud sammen. De kører rundt sammen. De holder fester sammen. De kalder det selv et broderskab, og det synes jeg, er mere retvisende, siger Michael Juul Eriksen.

Han sammenligner flere gange i løbet af sin procedure banden med rockergrupperne Hells Angels og Bandidos. Disse grupper har ifølge ham en langt mere ordnet struktur end LTF.

Rigsadvokaten har tidligere vurderet, at der ikke kunne føres opløsningssager mod Hells Angels og Bandidos - blandt andet på grund af, at de ikke var at anse som foreninger.

Når Rigsadvokaten i denne sag har bestemt, at der skal være en retssag, så bunder det ifølge Juul Eriksen ene og alene i, at det er en afgørelse, der er bestilt af politikerne.

- Man skal også have for øje, at der har været et meget specielt forløb, hvor den tidligere rigsadvokat stoppede fra den ene dag til den anden, lyder det fra Juul Eriksen med henvisning til daværende rigsadvokat Ole Hasselgaards opsigelse i februar 2018.

Ingen kender grunden til hans stop, men der har været spekuleret i, at det hang sammen med for stor politisk indblanding.

Skulle retten finde, at LTF kan anses som en forening, så kræver det, at dens formål anses for ulovligt, eller at den søger at opnå sit formål ved vold. Og det er heller ikke tilfældet, mener Juul Eriksen.

For selv om flere medlemmer af LTF er dømt for voldskriminalitet i banderegi, så er der ifølge ham ingen beviser for, at LTF udgør en struktur, hvor nogen instrueres i at begå kriminalitet.

Københavns Byret ventes at afsige dom i sagen til januar. Indtil videre er Loyal To Familia forbudt i kraft af et midlertidigt forbud.