Advokat: Hjemløs vil kræve mindst 50.000 kroner i erstatning

Sådan lyder synspunktet fra advokat Mads Krøger Pramming.

Han er forsvarer for den ene af de to hjemløse mænd, der mandag er blevet frifundet af Københavns Byret.

Hans klient fik et såkaldt zoneforbud, fordi politiet mente, at han havde etableret en ulovlig lejr. Forbuddet gjaldt i tre måneder. I den periode måtte han ikke vise sig i Københavns Kommune.

- Indgrebet i bevægelsesfriheden er meget voldsomt og ude af proportioner i forhold til forseelsen, siger Mads Krøger Pramming.

Politiet skal nu tage stilling til, om hans klient skal have erstatning - og på hvilket grundlag.

- Vi har ikke lagt os endelig fast på beløbet, men vi skal mindst op på 50.000 kroner, når man ser på andre sager om krænkelse af menneskerettighederne, siger advokaten om kravets størrelse.

Hans klient var kommet ud i en turbulent periode, da han overnattede sammen med kammeraten André Christiansen i buegangen over for Rundetårn i København.

André Christiansens forsvarer, advokat Knud Foldschack, koncentrerede sig i sit indlæg i byretten om årsagen til, at det fra april 2017 blev strafbart at overnatte i lejre - nemlig flere sager med tilrejsende romaer.

- Jeg oplevede det selv på Christianshavn, at rumænere terroriserede et helt område, sagde Foldschack. Fordi alle skal behandles lige, har anklagemyndigheden besluttet også at køre sager mod danske statsborgere, mente advokaten.

- Det er dybt tragisk, at man skal føre sager mod danske statsborgere for at sikre, at en lovgivning ikke bliver diskriminerende, sagde advokaten.

I sin procedure understregede anklageren mange uklarheder i loven. Hvad er en lejr? Hvordan skal "egnet til at skabe utryghed" forstås? Hvad er en vis varighed?

- Der mangler i høj grad fortolkningsbidrag, sagde advokaturchef Helle Just.

Efter den frifindende dom er der skabt lidt mere klarhed. For eksempel at der ikke er tale om en lejr, hvis der er ti meter mellem to grupper af sovende.

- Det er en interessant dom, og den hjælper os alle sammen, sagde hun.