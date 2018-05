Advokat: Fængsling har gjort lammet mand syg

Det oplyser den 43-årige mands forsvarer, der i et retsmøde tirsdag i Københavns Byret slår alarm om sagen.

Her skal en dommer afgøre, om den 43-årige og ni andre mænd i en sag om påstået omfattende svindel fortsat skal være varetægtsfængslet. Politiet kalder sagen "Operation Greed".

- Tidligere fik han behandling fire-fem gange om ugen. Men det er ikke muligt i fængselssystemet, siger advokat Niels Ulrik Heine.

- Han er gået fra at være smertefri til nu at få fem til seks morfinpiller dagligt, siger advokaten.

- Man får simpelthen ikke sandværdige udsagn fra Kriminalforsorgen med hensyn til hans tilstand, fortsætter Niels Ulrik Heine.

Oplysningerne kommer på bordet, da ønsket fra senioranklager Pernille Søberg om dørlukning bliver diskuteret.

Også en anden af de fængsledes helbred udvikler sig tilsyneladende i en uheldig retning, kan man forstå på en anden forsvarer, Eigil Strand.

- Offentligheden bør høre om, hvordan man håndterer syge mennesker i varetægt, siger han.

Dommer Mette Undall-Behrend beslutter dog at lukke dørene af hensyn til politiets mulighed for at opklare sagen.

Uden for retslokalet siger flere pårørende til den 43-årige, at de er oprørte over forløbet.

Manden er lammet fra livet og ned. Inden anholdelsen og fængslingen betød intensiv træning, at han var blevet fri for smerter i ryggen, fortæller et familiemedlem. Nu er tilstanden blevet alvorligt forværret, og han har udviklet diabetes, lyder det.

- Vi har bedt om træning til ham, men det har vi fået nej til, siger en kvinde, der ønsker at være anonym.

I øvrigt protesterer en anden forsvarer imod dørlukning, fordi offentligheden afskæres fra at få adgang til vigtige informationer om politiets arbejde.

- Det er et skalkeskjul for de måder, sagen er blevet efterforsket på. Politi og anklagemyndighed evner ikke at holde snor i egne rækker, siger advokat Jakob Lund Poulsen. Han går dog ikke i detaljer med kritikken.

I alt 11 mænd har været varetægtsfængslet i sagen siden oktober. Der er begået hæleri og moms- og skattesvig for op mod en halv milliard kroner, mener politiet. En af mændene, der er litauisk statsborger, er frivilligt gået med til fire uger mere.