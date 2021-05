Advokat: Den vigtigste sag siden retsopgøret efter Besættelsen

Mændene er tiltalt for at have bistået en saudiarabisk efterretningstjeneste med at virke på dansk grund med henblik på at indsamle oplysninger om iranske militærforhold.

Derudover er de tiltalt for på forskellig vis - herunder økonomisk med mere end 30 millioner kroner - at have støttet forskellige grupper, som anses for at være terrorgrupper.

Mændene, der er en del af separatistbevægelsen ASMLA, nægter sig skyldige. ASMLA kæmper for selvstændighed for den iranske provins Khusistan omkring byen Ahvaz i det vestlige Iran.

Sagen begyndte i sidste uge, og nogle af de første ord, der blev sagt i retslokalet var fra senioranklager Henrik Aagaard, som også kaldte sagen for "historisk".

Retsformand John Larsen og hans to meddommere har imidlertid besluttet, at det meste af sagen skal køre for lukkede døre, altså uden adgang for offentligheden.

Dermed føles advokat Dyrns og anklager Aagards ord om retshistorie nok for jurainteresserede på samme møde som følelsen hos en festglad gymnasieelev, der får nys om århundredets fest, men samtidig får at vide, at man ikke er inviteret.

Dog er dørene ved onsdagens retsmøde åbne. Her fremlægger de tre forsvarsadvokater deres indledende bemærkninger om sagen. Og ifølge advokat Dyrn er det forståelsen af straffelovens terrorparagraf, som er i centrum.

- Det er den sag, som mest klokkeklart rammer ind i det grundlæggende spørgsmål om, hvornår noget må anses som terrorisme, og hvornår det kan anses som legitim modstand mod et undertrykkende regime, lyder det fra Gert Dyrn.

Straffelovens terrorparagraf handler blandt andet om at skræmme en civilbefolkning ved brug af vold og drab. Den handler også om uretmæssigt at tvinge stater og myndigheder til bestemte handlinger.

- Det er efter vores opfattelse det iranske regime, som skræmmer en civilbefolkning. Og den modstand, som er ydet i denne her sag, den er ikke uretmæssig, lyder det fra Gert Dyrn.

De øvrige advokater, Thomas Fogt og Karoline Normann supplerer Gert Dyrns bemærkninger. Normann gør blandt andet sagens nævninger opmærksom på, at en tiltalts skyld skal bevises ud over enhver rimelig tvivl, for at man kan dømme ham.

Derudover fortæller hun om sin egen klient:

- Ud over at han er menneske og far og har gået på arbejde i årevis i Danmark, så er han frihedskæmper., lyder det fra advokaten.

- Han er demokrat og drevet af en overbevisning om, at undertrykkelsen af hans eget folk skal bekæmpes med lovlige midler. Et af hans lovlige midler, det er hans ytringsfrihed, siger hun.

Retssagen mod de tre skal behandles over sammenlagt 60 dage. Der ventes dom sidst på året.