Advokat: Danmark smøler med at udvise syrienkriger

Det siger mandens advokat, der nu vil gå til retten i et forsøg på at ruske op i anklagemyndigheden.

Desuden har han skrevet til rigspolitichef Thorkild Fogde og klaget over, at Københavns Politi ikke besvarer henvendelser i sagen om den tyrkiske statsborger Enes Ciftci.

- Han er meget indstillet på at medvirke til udvisningen, siger advokat André Rouvillain.

Den tidligere pizzabager fra Ishøj er blevet idømt fængsel i seks år. Forbrydelserne drejer sig om, at han rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, at han forsøgte at støtte IS med 20.000 kroner, og at han offentligt billigede de drab, som Omar El-Hussein begik ved Krudttønden og synagogen i København.

Tidligere har sagen vakt en del opsigt. Ikke mindst fordi han i 2017 blev den første, der blev frakendt sin danske indfødsret, selv om han er født og opvokset i Danmark.

Dermed kunne han, der også er tyrkisk statsborger, udvises til Tyrkiet. Han er blevet udvist med indrejseforbud for bestandig.

Men politiet rejste endnu en sigtelse om terror, og dermed blev Kriminalforsorgen forhindret i at prøveløslade Ciftci, så han kan udsendes.

I april i år tilkendegav politiet dog, at sigtelsen ville blive opgivet. Siden er intet sket. Formelt er sigtelsen altså endnu ikke ude af verden. Og derfor sidder Enes Ciftci fortsat i et dansk fængsel, forklarer advokat André Rouvillain.

Advokaten oplyser, at han siden april gentagne gange har skrevet til Københavns Politi. Imidlertid har han ikke fået svar.

- Det harmer mig, at Københavns Politi ikke besvarer henvendelser i sagen, siger han.

Derfor har han bedt rigspolitichef Thorkild Fogde om at pålægge politiet at svare advokaten.

I februar 2018 havde Ciftci afsonet halvdelen af straffen. Danmark plejer at udsende udviste udlændinge, netop når den halve tid er gået.

Da straffesagen i sin tid blev behandlet ved domstolene, havde den nu 28-årige en anden holdning. Dengang ønskede han at blive i Danmark. Men en anklager fastslog, at der ifølge loven simpelthen bestod en pligt til at udvise Enes Ciftci.

- Der er ingen elastik, sagde vicestatsadvokat Anders Riisager.