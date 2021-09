Advokat: Avis mangler samtykke fra kvinder i Khader-undersøgelse

Weekendavisen chefredaktør, Martin Krasnik, siger til fagbladet Journalisten, at kvindernes fortællinger er med, fordi det i særlig grad har offentlighedens interesse.

Men den argumentation køber Vibeke Borberg ikke. Hun er advokat med speciale i medieret og presseetik.

- Jeg er enig med Martin Krasnik i, at Khader-sagen er af offentlig interesse, og jeg er enig med ham i, at de her mørklagte advokatundersøgelser er problematiske.

- Men jeg er ikke enige i, at de to argumenter opvejer det hensyn, der er at tage til kvinder, der har udtalt sig i fortrolighed på et meget personligt grundlag, siger Vibeke Borberg.

Hun henviser både til de presseetiske regler og medieretten.

- Det helt klare udgangspunkt er, at man skal have samtykke til at bringe informationer af den her private, personlige, følsomme og intime karakter.

- Det kan medierne i helt undtagelsesvise tilfælde være berettiget til at gøre alligevel, hvis det hensyn, de varetager ved det, er særdeles tungtvejende. Altså opvejer hensynet til de her kvinders privatliv. Der mener jeg simpelthen ikke, at de har fat i en så tungtvejende begrundelse, siger hun.

Hvis kvinderne ønsker det, er det blandt andet muligt at gå rettens vej.

Her kan de kræve en godtgørelse for krænkelse af privatlivets fred og offentliggørelse af private oplysninger.

- Jeg udtaler mig utrolig sjældent om, hvordan medieretlige sager falder ud. Der kan sagtens komme alt muligt frem under en sag, som vi andre ikke har kendskab til nu.

- Men det er en alvorlig sag at offentliggøre så private og følsomme oplysninger uden samtykke. Og medmindre der kommer noget frem, som viser, at Weekendavisen faktisk har varetaget væsentlige samfundsmæssige interesser med offentliggørelsen af citaterne, så er det sandsynligt, at kvinderne i et eller andet omfang vil kunne få medhold.

Hvordan Weekendavisen har fået adgang til undersøgelsen vides ikke.

Advokatfirmaet Plesner oplyser fredag i en skriftlig udtalelse, at det udelukkende er Naser Khader og hans advokat, Heidi Højmark Helveg, der har haft fysiske eksemplarer af den advokatrapport, som Weekendavisen fredag bringer informationer fra.

Samtidig konkluderer Plesner, at advokatrapporten, der er afbilledet i Weekendavisen, er af et af de to fysiske eksemplarer af rapporten.