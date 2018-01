Advokat: Anklageskrift mod Peter Madsen skyder over målet

- Umiddelbart tror jeg anklagemyndigheden skyder over målet ved at forlange en livstidsdom. Sædvanligvis får man kun livstid, hvis man har mere end ét drab på samvittigheden, siger hun.

Det kan blive vanskeligt for anklagemyndigheden at få den nu drabstiltalte Peter Madsen idømt fængsel på livstid. Det vurderer den erfarne forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Ubådsbyggeren Peter Madsen er tirsdag blevet tiltalt for drab på den svenske journalist Kim Wall. Han er også anklaget for voldtægt af særlig farlig karakter ved andet seksuelt forhold end samleje og for usømmelig behandling af lig.

Anklagemyndigheden kræver Peter Madsen idømt livstid eller forvaring. Mette Grith Stage vurderer dog, at den tidsubestemte livstidsstrafstraf er et svagt punkt i anklageskriftet.

- Umiddelbart vil jeg vurdere, at det her nok nærmere ligger på niveauet 14 til 16 år, men det er min personlige opfattelse, siger hun.

Det er formentlig det forhold, at han i forbindelse med drabet ifølge anklagemyndigheden også har udsat sit offer for grove seksuelle overgreb, at man kræver ham idømt fængsel på livstid.

Livstidsdomme er i udgangspunktet tidsubestemte. Den dømte kan tidligst prøveløslades efter 12 år. I gennemsnit bliver en livstidsdømt prøveløsladt efter 15-16 års fængsel.

Anklagemyndigheden lægger også op til, at Peter Madsen i stedet for fængsel kan idømmes forvaring på ubestemt tid.

For at blive idømt forvaring skal man dels dømmes for en personfarlig forbrydelse, dels skal Retslægerådet vurdere, at man på fri fod frembyder nærliggende eller væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Forvaringsdelen af anklageskriftet kommer ikke bag på Mette Grith Stage.

- Det er ikke ualmindeligt, at anklagemyndigheden i sådan nogen meget grove sager får Retslægerådets vurdering af, om forvaring kan være relevant.

- Hvis man er oppe i et meget højt strafniveau, er det normalvis ikke nødvendigt med forvaring, siger hun.

Selv om anklageskriftet ifølge Mette Grith Stage har bløde punkter, vil det dog blive en svær sag for forsvareren at løfte.

- Der er nok ikke nogen tvivl om, at det er en stor opgave, som forsvareren er kommet på. Når man som jeg kun kender sagen fra medierne, så må man nok sige, at det er gået fra at være en ret god sag for Peter Madsen til at blive en temmelig dårlig sag.

- Særligt fordi han har ændret sine forklaringer så mange gange og derved mistet troværdighed, siger hun.