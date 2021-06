SSI: Test og coronapas er afgørende for at bevare kontrollen

Sådan lyder det i et notat fra Statens Serum Institut, som Ritzau er i besiddelse af. Det er afleveret forud for onsdagens forhandlinger i Folketinget om yderligere genåbning, hvor flere partier har ønsket af afskaffe coronapasset.

En høj testaktivitet er afgørende for at holde snor i epidemien, og coronapasset er medvirkende til, at man ofte bliver testet.

- Brugen af coronapas vurderes forsat at have en stor betydning for incitamentet til at blive testet, hvilket er essentielt for at identificere smittekæder, står der i notatet.

- Den omfattende testaktivitet, der blandt andet betyder, at asymptomatiske personer bliver identificeret, kombineret med smitteopsporing er afgørende for at bryde smittekæder og holde smittetrykket nede, skriver SSI i notatet.

- Brugen af passet vurderes også at have en direkte effekt på at mindske risikoen for smitte generelt ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder, skriver SSI.

SSI vurderer, at smitten vil begynde at falde fra begyndelsen af sommerferien.

Den seneste måned har der i gennemsnit været omkring 1000 smittetilfælde om dagen.

- I modelberegningerne falder antallet af daglige nye smittede kraftigt fra slut juni.

- Fra skoleferiens indtræden falder antallet af nye daglige smittede støt til et lavt niveau med under 100 nye daglige smittetilfælde i august måned.

- Det kan dog ikke ud fra dette konkluderes, at smitten vil forblive lav til efteråret, når aktiviteten fx i skoler øges efter sommerferien, skriver SSI.