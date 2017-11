Adoptionsforening er chokeret over dansk pars barnekøb

Et dansk par købte for tre år siden et barn i Polen for 5550 kroner, efter at de på internettet havde ledt efter en kvinde, som ikke magtede at tage sig af sit nyfødte barn.

- Vi tager afstand fra det, som parret har gjort. Hvis man ønsker at adoptere, skal man selvfølgelig gå systemets vej og godkendes af de danske myndigheder, siger 2. næstformand i foreningen Adoption og Samfund Ina Dygaard.

- Der er ingen tvivl om, at det er chokerende, det de har gjort, siger hun.

Ægteparret har onsdag ved Retten i Sønderborg erkendt at have købt en nyfødt dreng i Polen uden om adoptionsbureauerne.

Parret hentede barnet i Polen og hævdede efterfølgende, at barnet var blevet født af kvinden under et ophold i Holland.

Det lykkedes således parret at få myndighederne i Holland til at udstede en fødselsattest, og med den i hånden kunne parret efterfølgende få et dansk personnummer til barnet.

Syd- og Sønderjyllands Politi havde krævet, at parret blev dømt for brud på adoptionsloven. Men det afviste retten, og parret er derfor kun blevet dømt for afgivelse af urigtige oplysninger.

- Vi bliver nødt til at vide mere om, hvad argumenterne er for at afvise anklagerens krav, før at vi kan kommentere på dommen, siger Ina Dygaard.

Barnet er i dag tre år gammelt og lever fortsat hos det danske par, der siden er flyttet til Nordjylland. Barnet trives godt, fremgår det i retten.

- Der er mange måder at være gode forældre på, så jeg tør næsten ikke sige noget konkret om, hvorvidt det er rigtigt, at drengen kan blive ved parret, siger Ina Dygaard.

- Det er svært at sige noget om det her forældrepar, og om hvorvidt de ville være blevet godkendt som forældre.

Spørgsmål: Kan det mon være for omstændelig at adoptere, siden at parret vælger at tage til Polen?

- Nej, jeg synes overhovedet ikke, at vi har et usikkert system, som skulle give anledning til, at man vil gå andre veje. Det vil jeg på det kraftigste fraråde.

Parret er blevet dømt til 20 dages betinget fængsel samt 40 timers samfundstjeneste.