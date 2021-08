Adgangskrav lempes: Zoo venter ingen stor effekt på besøgstal

Her fjernes nemlig kravet om coronapas. Således vil blandt andet museer, mindre spillesteder, forlystelsesparker samt zoologiske haver slippe for at spørge om passet ved indgangen.

Fra søndag er det ikke længere et krav, at besøgende skal være vaccineret mod corona, være tidligere smittet eller have en negativ test, når de besøger landets attraktioner.

I Givskud Zoo - Zootopia nær Vejle er de glade for, at kravet forsvinder, selv om det kommer for sent, fortæller direktør Richard Østerballe, som heller ikke forventer, at det vil få den store effekt på besøgstallet.

- Vi slipper for den logistiske omkostning, det er at stå og kontrollere folk.

- Men det skulle være sket for tre uger siden, hvis vi virkelig skulle have mærket det på vores besøgstal, siger han.

Selv om kravet bliver fjernet på et tidspunkt, hvor højsæsonen er ved at nå sin ende, er håbet, at det vil få en positiv betydning i forhold til de udenlandske gæster.

- Vi har oplevet stor forvirring fra blandt andet vores tyske gæster, som kommer og slet ikke er klar over, at de skal møde med en eller anden form for dokumentation, siger Østerballe og uddyber, at i stedet for at køre hen og blive lyntestet, er de kørt deres vej igen.

I Tivoli i København er de også glade for, at kravet om coronapas forsvinder.

- Jeg tror, at mange gæster måske har haft en vis barriere for, at de skulle ud og tage del i kultur- og forlystelseslivet igen. Der har coronapas måske været et benspænd, siger Torben Plank, Tivolis pressechef.

Han mener, det er svært at sige, hvad der påvirker forlystelsesparkens besøgstal. Han tror dog, at mange turister vil opleve, at det er lettere at komme i Tivoli.

Selv om coronapasset fjernes ved indgangen, ser det anderledes ud hos attraktionernes spisesteder. Her skal gæsterne - ligesom ved de resterende af landet restauranter - vise coronapas ved indendørs servering.

I Djurs Sommerland på Djursland gælder dette krav også i forlystelsesparkens vandland. Ifølge administrerende direktør Henrik B. Nielsen, bliver en "administrativ byrde" flyttet ud til restauranterne.

- Men omvendt, hvis det er det, der er kravet fra myndighedernes side, kommer vi selvfølgelig til at gøre det, siger han.

- Vi må sige, at danskerne, som har været på besøg i stort antal her i sommer, har virkelig været forberedte, når de er kommet ud til attraktionerne.

- Så det er vi overbeviste om, de også vil være, når vi skal se coronapas for at gå ind i restauranterne.

Passet skal vises på restauranter og barer frem til 1. september.