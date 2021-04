Actionhelt og mor til tre

Det er Jessica Alba et lysende eksempel på. Hun fylder den 28. april 40 år, og selv om hun endnu ikke er halvvejs i livet, har hun nået mere end nok til at udfylde drømmene hos mange både unge og voksne.

Det kan godt lade sig gøre at realisere de drømme, som mange unge teenagepiger har.

Hun er filmstjerne og actionhelt. Hun har sit eget succesfulde firma, der sælger alt fra bleer til skønhedscreme.

Hun har mand og tre børn og bor i Los Angeles i Californien.

Hun har optrådt på diverse lister over Jordens smukkeste og mest sexede kvinder.

Jessica Alba begyndte selv at snappe efter berømmelsen som teenager. Da fik hun roller i flere tv-serier for børn og unge.

Hun var blandt andet med i to afsnit af "Beverly Hills, 90210" i 1998.

Gennembruddet kom i år 2000, da James Cameron - det er ham med "Titanic" og "Avatar" - udvalgte Jessica Alba til rollen som supersoldaten Max Guevara i tv-serien "Dark Angel", der kørte i to sæsoner.

Ikke længe efter fik hun også succes på det store lærred i filmen "Sin City" og som superhelt i "Fantastic Four".

Filmene om de fantastiske superhelte gav hende mere end professionel succes.

Under optagelserne mødte hun Cash Warren, som hun senere blev gift med. Han er far til de tre børn.

I 2012 dannede Jessica Alba firmaet The Honest Company sammen med Christopher Gavigan. Det har fået succes med at sælge skønhedsprodukter over nettet.

I fjor skrev magasinet Vogue, at det havde en årlig omsætning på 350 millioner dollar og nød godt af coronanedlukninger, hvor flere handler hjemmefra via computeren.

I de senere år har hun skruet ned for filmrollerne, og det er der en forklaring på.

I marts blev hun interviewet af livsstilsmagasinet Romper. Her fortæller hun ifølge avisen Daily Mirror, at hun som barn var kronisk syg og blev opereret fem gange, inden hun var 11.

Hun husker også, at hendes mor sloges med kræft som helt ung. Moren var blot i 20'erne, da sygdommen kom.

Jessica Alba siger, at sygdom gav hende et nyt blik på livet.

Det kom tilbage til hende, da hun selv fik børn. Det første blev født i 2008.

- Jeg fik det her øjeblik, hvor jeg vil leve og trives og bruge så meget tid, jeg kan, med denne her lille person, som jeg bringer ind i verden.

- Jeg vil have, at denne lille person skal være rask. Det er virkelig svært at være glad, hvis man ikke er ved godt helbred.