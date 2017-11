Aarhusiansk letbane forventes at åbne i december

- Det har været vigtigt for os at få et møde, se hinanden i øjnene og have en fælles ambition, men også et fælles ansvar. Der er allerede gået lang tid i forhold til planlagt, derfor skal vi i mål nu, siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard efter mødet, der varede cirka en time, på Aarhus Rådhus.

Letbanen skulle være åbnet 23. september, hvor der var planlagt en større åbningsfest.

Den måtte dog aflyses dagen før, da letbanen og operatøren, der skal drive den, Keolis, ikke havde fået de nødvendige sikkerhedsgodkendelser fra Trafikstyrelsen.

Siden er der arbejdet hårdt på de indre linjer for at skaffe godkendelserne i hus. Og nu lysner det forude, forklarer Trafikstyrelsens direktør, Carsten Falk Hansen.

- Der har været en god progression i tingene, og det gør, at vi kan sige, at der i uge 50 nok er en godkendelse. Det kan godt være, der er nogle konditioner. Men at man kan komme ud og køre med passagerer, det er bestemt forventningen, siger direktøren efter mødet.