Aarhus-rådmand vil skabe tillid til udskældt teknikområde

Kristian Würtz (S) bliver rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, SF's Thomas Medom bliver rådmand for Børn og Unge, og Dansk Folkepartis Jette Skive fortsætter som rådmand for Sundhed og Omsorg.

De Radikales Rabih Azad-Ahmad fortsætter som rådmand for Kultur og Borgerservice.

Bünyamin Simsek forklarer, at hans vigtigste opgave bliver at genskabe tilliden til teknik- og miljøområdet.

Området har været plaget af skandalesager om bilagsrod og brud på udbudsregler. Det har kostet en forvaltningschef og en teknisk direktør jobbet.

- Vi har en organisation, hvor tilliden skal genopbygges, særligt i forhold til erhvervslivet, men også de hundredvis af medarbejdere, der hver dag møder på arbejde.

- De skal mærke, at der er en politisk ledelse og en enighed i byrådet om, at man sørger for at tage de beslutninger og de handlinger, der er påkrævet, siger Simsek på et pressemøde på Aarhus Rådhus.

Den nye rådmand er ikke bange for den kritik, der ofte følger med den udsatte post.

- Dem, der kender mig, ved, at jeg ikke er bange for øretæver. Dem tager jeg gerne med, så længe jeg ved, det er det rigtige, jeg kæmper for, siger han.

- Jeg har ikke haft bekymring ved at vælge teknik- og miljøområdet, men som mindretalsrådmand er det vigtigt at få en aftale på plads, så jeg har et ledelsesmæssigt handlerum til at agere, og det har jeg fået, siger Bünyamin Simsek.

Hvilke ændringer, der kommer til at ske på området, vil han endnu ikke løfte sløret for.