Aarhus får visitationszoner i Gellerupparken og Trillegården

En opblussen i kriminelle konflikter i det vestlige Aarhus får nu Østjyllands Politi til at indføre visitationszoner i fire områder.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fredag klokken 20.00 bliver der dermed etableret visitationszoner i Gellerupparken, Toveshøj, Trillegården og Herredsvang. Alle bydelene ligger i det vestlige Aarhus.

Årsagen er, at politiet mistænker, at en konflikt er under optrapning mellem kriminelle grupperinger i disse områder. Nogle af de mest kendte er Brabrand-gruppen og en gruppe fra Trillegården.

Onsdag blev en kvindes bil ramt af skud om eftermiddagen. Hun slap uden skader, men politiet efterlyste kort tid efter to mørkklædte mænd på en PGO-scooter.

Også den 5. april var den gal. Politiet fik kort efter midnat oplysninger om, at der var blevet afgivet skud på Janesvej, der ligger ved Toveshøj.

Det er endnu ikke klarlagt, hvem der stod bag de to skudepisoder.

Østjyllands Politi vurderer, at gerningsmændene har relationer til grupperinger i Brabrand og Trillegården, og at motivet sandsynligvis skal findes i uoverensstemmelser mellem grupperingerne.

Politiinspektør Carit Andersen siger, at det tyder på, at der i øjeblikket er et meget anspændt forhold mellem de to grupper.

- Hændelserne, flere våbenfund i områderne, og de oplysninger, vi har, tyder på, at der er et meget anspændt forhold mellem de to grupperinger, og der er risiko for flere lignende episoder, siger hun i pressemeddelelsen.

Visitationszoner giver politiet ret til at visitere personer og deres køretøjer uden at have en konkret mistanke om, at de har været involveret i noget kriminelt.

Det giver politiet bedre muligheder for at fjerne våben fra gaden, men det er ikke en løsning, der kan stå alene, mener Carit Andersen.

- Derfor vil vi den kommende tid også øge vores patruljering i det vestlige Aarhus, og vi fortsætter med vores intensive efterforskning af skudepisoden og af personer i de to grupperinger, siger hun.