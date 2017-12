Aarhus-borgmester: Letbanen har været en hård rejse

Det har været et uskønt forløb. Men det er glædeligt, at Aarhus Letbane nu langt om længe har fået grønt lys af Trafikstyrelsen til at køre med passagerer.

- Det har været en lidt hård rejse. Men i dag vælger jeg at glæde mig over, at det ser ud, som om letbanen er klar til at køre med passagerer. Og det er vigtigt for Aarhus, siger han.

- Der er blevet sagt og skrevet meget om letbanen, men i dag er jeg bare glad.

Det grønne lys forudsætter dog, at letbanen lever op til nogle sikkerhedskrav fra Trafikstyrelsen. Det er i første omgang ikke meddelt, hvad de går ud på, og Aarhus Letbane har ved 21.30-tiden ikke meddelt, om de kan opfylds med det samme.

Letbanen har en frist til 3. januar til at komme med kommentarer til afgørelsen.

Trafikstyrelsen meddelte allerede 16. december, at man forventede at godkende letbanen i denne uge.

- Der er rigtig mange århusianere, der glæder sig til at bruge letbanen som det effektive kollektive transportmiddel, det er.

Trafikstyrelsen kan over for Ritzau ikke konkretisere, hvilke sikkerhedsbetingelser der skal opfyldes.

Letbanen skulle oprindeligt være åbnet 23. september, men det blev aflyst med én dags varsel.