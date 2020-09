Aarhus Teater får stor pris til coronapræget Reumert-uddeling

Prisen for årets forestilling gik til "Ordet" på Aarhus Teater. Stykket er en nyfortolkning af den gamle klassiker, der handler om bonden Mikkel Borgen, som nægter sin søn at blive gift med sønnens elskede på grund af kvindens indremissionske ophav.

- Et brillant kammerspil for glædestrang og store himle, fuld af tidløs længsel, lyder det i begrundelsen for hyldesten til stykket, der ved udgivelsen høstede store roser fra anmelderne.

Årets Reumert er blevet uddelt siden 1998 og dækker hele scenekunsten i Danmark. Tidligere har Bikubenfonden arrangeret Reumert-priserne. Fra 2019 har en gruppe aktører inden for scenekunstbranchen dog stået bag. En jury bestående af 12 personer fra hele landet udpeger vinderne.

I årets udgave fik Tommy Kenter hædersprisen for sit lange virke i dansk scenekunst, mens Jens Albinus og Olaf Johannessen delte prisen for årets mandlige hovedrolle for præstationerne som tvillinger i "Det store stilehæfte" på Aarhus Teater.

Det er første gang, at to skuespillere deler prisen som årets mandlige hovedrolle.

Årets kvindelige hovedrolle tilfaldt Johanne Louise Schmidt for "Cyrano de Bergerac og Penthesilea".

Simone Isabel Nørgaard tager prisen som årets dramatiker for opsætningen "Jordens Indre" på Folketeatret.

Coronakrisen har ramt dansk teater hårdt. Restriktioner har medført, at teatrene i perioder under krisen har haft helt lukket, mens de ved genåbningen er foregået med mange tomme sæder og afstand mellem publikum.

Netop derfor, lyder det i en pressemeddelelse fra Have Kommunikation om aftenens show, var der desto mere grund til at fejre scenekunstens aktører.

Trods coronakrise blev årets show afholdt med fysiske tilstedeværende - med behørig afstand og håndsprit.

Der blev i alt uddelt 25 priser i 18 kategorier. Otte af priserne gik til yngre talenter inden for scenekunsten.