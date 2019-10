Her ses rutebilstationen, som har stået stort set uændret siden 1954. Den er et af Aarhus' trafikknudepunkter.

Aarhus Rutebilstation er i fare for at styrte sammen

Det er ikke forsvarligt at opholde sig flere steder på den over 60 år gamle rutebilstation i Aarhus Midtby.

Store dele af Aarhus Rutebilstation er i fare for at kollapse.

Det skriver Midttrafik i en meddelelse natten til onsdag.

Trafikselskabet oplyser, at kommunen har givet et påbud om, at store dele af bygningen og pladsen rømmes.

Ifølge Visit Aarhus betjener terminalen omkring fem millioner passagerer om året.

Det er betondækket over p-kælderen, som er i fare for at kollapse.

Det har rådgivningsfirmaet Orbicon vurderet for Aarhus Kommune.

- Orbicons konklusion er, at det ikke er forsvarligt at benytte arealerne, hverken nedenunder eller ovenover, da risikoen for et kollaps af betondækket ikke kan udelukkes, skriver Midttrafik.

Flere busser, som normalt holder i det afspærrede område, er flyttet til midlertidige pladser.

Aarhus Rutebilstation ligger centralt i Aarhus mellem Ny Banegårdsgade, Sønder Allé og Fredensgade.

Stationen er fra 1954. Den har stort set ikke ændret udseende siden da.

I juli blev tagoverdækningen ved busholdepladserne fjernet i huj og hast, da det kom frem, at der var store svagheder i de bærende stolper. De havde stået der siden stationens oprettelse.

Rutebilstationen har været et trafikalt knudepunkt i Aarhus igennem mange år for både fjernbusser, regionale busser og lokale busser.

Kommunen er i gang med at finde en ny placering til stationen.

Derfor har Midttrafik tidligere i år udtalt, at man ikke ønskede at gøre nye større investeringer i stationen. Det skriver Århus Stiftstidende.

Den nuværende rutebilstation er den tredje af slagsen i Aarhus.

Den første blev indrettet i 1923 og lå i Rosensgade og Graven.

Den anden, som var kaldt Nordeuropas største, lå på samme sted som den nuværende. Men den blev revet ned i 1954, da pladsen blev for trang.

Trafikselskabet Midttrafik har fra 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik i den midtjyske region.