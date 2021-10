Aarhus Kommune beklager fortiede oplysninger om eksamenssnyd

Aarhus Kommune erkender i en redegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet, at man ikke indberettede oplysninger om eksamenssnyd på Søndervangskolen.

Det skriver Politikens hjemmeside onsdag.

- STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.) burde på et tidspunkt have været orienteret om uregelmæssighederne i 2016 og 2017. Det er beklageligvis ikke sket, skriver kommunen i redegørelsen.

Aarhus Kommune var vidende om, at elever på Søndervangskolen havde fået længere tid end tilladt til deres læseprøve ved eksamen i 9. klasse i 2016 og 2017.

Men da ministeriet i maj 2018 spurgte til skolens resultater i de nationale test i læsning, blev snyderiet ikke nævnt, skriver Politiken.

Mediet har fået aktindsigt i redegørelsen.

Søndervangskolen var en af de skoler i Danmark, som dengang var længst fra at opfylde målsætningen om, at 80 procent af skoleeleverne skulle være gode til at læse.

Derfor blev det dengang overvejet, om skolen skulle udtages til et tilsyn fra staten.

Søndervangskolen blev imidlertid ikke udtaget på baggrund af de oplysninger, som Aarhus Kommune kom med om en positiv karakterudvikling og en samlet vurdering.

Tidligere og nuværende lærere og tidligere elever på Søndervangskolen har anklaget ledelsen for fusk med afgangsprøver.

Ifølge kritikerne har ledelsen i flere år uberettiget givet alle elever ekstra tid og før tid afsløret, hvilke fag eleverne har udtrukket til afgangsprøverne, skriver Politiken.

B.T. Aarhus skriver, at det, ud over i 2018, også skete sidste år og i år, at Aarhus Kommune gav Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mangelfulde redegørelser og orienteringer.

Ifølge Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, ser kommunens ageren skidt ud.

- Grundpræmissen i forvaltningsloven er jo, at man som kommune ærligt og redeligt skal fremlægge en sag. Det betyder, at man skal svare åbent, ikke forskønne virkeligheden eller udelade informationer.

- Det ligner, at det er systematisk, at man har udeladt informationer, siger han til B.T. Aarhus.