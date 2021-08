Aarhus Festuge genopliver sig selv med lyskunst i lange baner

Aarhus Festuge er tilbage, efter at kulturbegivenheden i 2020 måtte aflyses, to uger før den skulle starte på grund af coronapandemien.

Fredag starter byfesten uden omfattende coronarestriktioner.

- Det bliver helt fantastisk. Det var så forfærdeligt, at vi så sent i processen måtte trække stikket sidste år. Vi er afsindigt glade for, at vi nu er så tæt på, at vi føler os helt sikre på, at der er kickoff i morgen, siger Rikke Øxner, der er direktør for Aarhus Festuge.