Aarhus Domkirke regner med dronningebesøg juleaftensdag

- Det er den meddelelse, vi har fået, siger domprovsten til Avisen Danmark.

Der har været meget snak om, hvorvidt julegudstjenesterne i år bør afholdes.

Skeptikere mener, at risikoen, for at der kan opstå smitte med coronavirus, er for stor til at holde Guds hus åbent i juledagene.

En af dem er Sophie Hæstorp Andersen (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Hun opfordrede tirsdag hovedstadens kirkegængere til at blive hjemme fra julegudstjenesterne i år på grund af regionens høje smittetal.

- Jeg vil personligt gerne, selv om jeg selv er kirkegænger, opfordre til at blive væk fra julegudstjenesterne, fordi den kan ses på tv, sagde Sophie Hæstorp Andersen på et pressemøde.

Dronning Margrethe er selv borger i Region Hovedstaden, da hendes officielle adresse er Amalienborg i København.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) skærpede mandag aften retningslinjerne for, hvordan gudstjenesterne landet over kan gennemføres.

Med de nye retningslinjer må gudstjenester i juledagene højest vare 45-50 minutter og kan flyttes udendørs.

Derudover kan der efter lokal vurdering laves begrænsninger på antal besøgende i kirken.

Der opfordres også til at finde alternative løsninger, når det for eksempel gælder fællessang.

- Jeg er fortrøstningsfuld, i forhold til at man lokalt kan finde løsninger, lød det fra kirkeministeren mandag.

Ritzau har forsøgt at få historien bekræftet hos kongehuset, men her ønsker man ikke at kommentere sagen.

Dronningens kirkegang betragtes som privat anliggende, lyder det fra kongehusets kommunikationsafdeling.