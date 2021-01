Aalborg har afsluttet første vaccinerunde på alle plejehjem

Der har ifølge kommunen været en stor tilslutning til vaccinen på plejehjemmene i Aalborg. Mere end 90 procent af beboerne har takket ja til at blive vaccineret.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), glæder sig over, at kommunen er kommet så langt i vaccinationsprogrammet over jul og nytår.

- Jeg er både glad og stolt over, at det er lykkedes at planlægge og gennemføre vaccinationer mod covid-19 på alle Aalborgs plejehjem på så kort tid, siger han i pressemeddelelsen.

- Det viser styrken af vores nære sundhedsvæsen her i Nordjylland, at de praktiserende læger, Region Nordjylland og vores egne medarbejdere beredvilligt har stillet op hen over jul og nytår for at løse en så vigtig opgave sammen.

Aalborg Kommune har i alt 36 plejehjem og et akuttilbud med i alt omkring 1900 pladser. Derudover er der tre friplejehjem i kommunen.

Den første vaccination mod coronavirus i Nordjylland blev givet den 27. december på plejehjemmet Birkebo til 92-årige Chresten Baisgaard.

Siden 27. december har i alt 32.368 personer i Danmark fået den første dosis af vaccinen fra medicinalvirksomhederne Pfizer og BioNTech. Det svarer til at 0,55 procent af befolkningen har fået en dosis.

Det viste en opgørelse fra Statens Serum Institut tidligere lørdag. Der kan dog være en vis forsinkelse i registreringen af vaccinationerne, hvorfor det reelle antal vaccinerede kan være højere.

Ifølge opgørelsen er 3902 personer vaccineret i Region Nordjylland, som dermed er den region, hvor færrest personer har fået det første stik.

Hovedstaden er med 8874 personer den region, hvor flest hidtil har fået en dosis af vaccinen.

Det har lørdag aften ikke været muligt at få et samlet overblik over, hvor langt man er med vaccinationerne på plejehjem i landets fem regioner.