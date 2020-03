Aalborg Karneval aflyses på grund af coronavirus

Mette Bugge, der er formand for Foreningen Aalborg Karneval, fortæller, at de er enormt kede af at skulle aflyse, men at det skyldes sikkerheden.

- Den primære beslutning handler om sikkerheden. Det handler simpelthen om, at vi ikke kan forsvare at samle så mange mennesker, for vi har jo tre store arrangementer i maj, siger hun.

- Tilsammen samles mere end 100.000 mennesker, så det synes vi ikke, var forsvarligt.

Der skulle have været International Parade 15. maj, Børnekarneval 16. maj og Aalborg Karneval 23. maj. Det hele er nu aflyst.

Det er første gang i 38 år, at Aalborg Karneval ikke bliver afholdt.

På grund af coronavirus-pandemien er en række tiltag fra regeringens side sat til at vare til og med 2. påskedag. Det gælder blandt andet, at folkeskoler er lukkede, og at man ikke må forsamles mere end ti personer.

Mette Bugge forklarer, at beslutningen om at aflyse selvfølgelig rammer festivalen økonomisk.

- Omvendt er vi også positive, vi prøver i høj grad at støtte op omkring det, vi kan i forhold til kulturen generelt. Vi har også en klar forhåbning og forventning om, at kulturlivet også støtter op om os.

- Så vi håber det bedste, og at vi alle sammen lander på benene efter det her.

Alle, der har købt loyalitetsarmbånd, får mulighed for at få deres køb refunderet.

Dog håber foreningen bag karnevalet, at deltagerne vil hjælpe i denne specielle situation og beholde deres armbånd. De, som vælger at støtte op, vil kunne benytte deres armbånd, når der er karneval i Aalborg i 2021.

Alle, som har købt et armbånd, bliver kontaktet direkte af Billetlugen, som varetager billetsalget hos Aalborg Karneval.