Aaen holder fortsat magthaverne i ørerne

Han var med, da Enhedslisten i 1994 kom i Folketinget for første gang. For seks år siden forlod han tinget, men han har ikke sluppet Christiansborg, da han er blandt Statsrevisorerne, der kontrollerer magthaverne.

Frank Aaen, som søndag 25. juli fylder 70 år, var i flere årtier toneangivende på den politiske venstrefløj.

Økonomen fra Nordjylland, som i mange år var medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, var også politisk redaktør på den kommunistiske avis Land og Folk fra 1986 til 1989.

Frank Aaen og DKP indgik i 1989 sammen med Venstresocialisterne (VS) og Socialistisk Arbejderparti (SAP) en slags fornuftsægteskab i form af Enhedslisten, efter at partierne hver især havde sørget for rødt stemmespild ved folketingsvalg.

Han og Enhedslisten kom i Folketinget i 1994, og i første omgang sad han i tinget frem til 2001, blandt andet som partiets finansordfører.

I 2005 fik Frank Aaen comeback i Folketinget, hvor han sad frem til 2015. Her kunne han ikke genopstille på grund af Enhedslistens interne rotationsprincip.

I 1998 stiftede Frank Aaen foreningen Kritiske Aktionærer. Idéen bag foreningen var at købe aktier i udvalgte selskaber, så man kunne få ret til at stemme og stille forslag på et aktieselskabs generalforsamling.

Derfor har man gennem årene kunnet opleve Frank Aaen som en særdeles kritisk aktionær på talerstolen til generalforsamlinger hos selskaber som A.P. Møller - Mærsk og Danske Bank.

Han kritiserede blandt andet førstnævnte for ikke at betale nok i skat.

Derfor kom det også som en overraskelse for Frank Aaen, da han til sin 60-årsfødselsdag for ti år siden modtog en gave fra A.P. Møller - Maersk. Gaven var en flaske bitter.

- Det havde jeg ikke lige helt regnet med. Men det var dejligt. Det tager vi også med, sagde Frank Aaen til B.T. ved den lejlighed.

I 2018 blev han den første statsrevisor, som er udpeget af Enhedslisten.

Her er han sammen med de fem andre statsrevisorer med til at gennemgå statens regnskaber for at sikre, at staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge "på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde".

Frank Aaen udtalte dengang, at han mente, at Statsrevisorerne som institution var under pres fra regeringen.

- Der er en trend i tiden med at beskytte magten. Og den vil jeg meget gerne imødegå, sagde han.