AUH tager fat på fyringer: Skal spare en milliard

I alt 43 står til en fyring mandag, bekræfter en ledende overlæge over for TV2 Østjylland.

Aarhus Universitetshospital fyrer mandag de første medarbejdere, efter at hospitalet har meldt ud, at det har et byggeunderskud på omkring en milliard kroner.

For godt en måned siden meldte ledelsen på det nye supersygehus i Skejby ud, at hospitalet skal spare 325 millioner kroner.

Torsdag blev beløbet forhøjet med yderligere næsten 700 millioner.

På mandag begynder så den første af formentlig en række fyringsrunder.

Her går det ud over 43 medarbejdere på afdelingen for røntgen og skanning, bekræfter en ledende overlæge i afdelingen til det regionale medie.

De planlagte fyringer, får fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne ved Aarhus Universitetshospital Jacob Gøtzsche til at ryste på hovedet.

- Stemningen er meget trykket herude. De medarbejdere, der skal afskediges er vellidte og kvalificerede og skal afskediges, bare fordi der ikke er økonomi til at have dem ansat, siger han til TV2 Østjylland.

Afdelingsledelsen mener, at fyringerne sker, fordi staten har krævet, at sygehuset effektiviserer driftsbudgettet med otte procent, efter at de forskellige sygehuse i Aarhus er blevet samlet under ét tag i Skejby.

Det er rimeligt nok, at det skal være billigere at drive sygehus på én adresse frem for på fire, mener 2. næstformand for regionsrådet i Region Midtjylland Carsten Kissmeyer (V).

Han synes dog, det er for tidligt, at staten kræver de otte procent i effektivisering.

- Vi er de første i Danmark, der flytter så kæmpestore funktioner sammen. Lige nu er der nye arbejdsgange, som skal indarbejdes, når fire arbejdspladser bliver til én, samtidig med at teknikken driller, siger Carsten Kissmeyer (V).

Torsdag aften erklærede folketingsmedlemmer fra både Venstre og Socialdemokraterne sig over for TV2 Østjylland villige til at diskutere en håndsrækning fra Christiansborg til AUH.

Men statsministerkandidat Mette Frederiksen (S), der fredag rejste sig fra sygesengen, ville ikke love noget.

- Jeg kan ikke stå og love 600 millioner til Region Midt. Det er en træls, kedelig og potentielt alvorlig situation, de står i her med så stor en regning, siger Mette Frederiksen (S).

Den 22. maj forventes hospitalsledelsen at præsentere en samlet spareplan for politikerne i Region Midtjylland.

Regionsrådet ventes at tage stilling til, hvor der skal spares den 26. juni.