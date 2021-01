Ældste borgere prioriteres nu i vaccinekø - ansatte må vente

Frontpersonale i coronaindsatsen må vente på første vaccinestik. Borgere over 85 prioriteres den kommende tid.

Den kommende tid vil vaccineindsatsen mod corona udelukkende koncentrere sig om de ældste borgere over 85 år.

Det skriver Politiken.

Meldingen kommer i et brev til landets fem regioner. Her melder Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ud, at man altså vil prioritere de ældste.

- Nu skal vi virkelig i gang med gruppe 3, altså de hjemmeboende ældre over 85 år, der kan klare sig selv, men som er i stor risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

- Det betyder konkret, at frontpersonalet i sundhedssektoren og ældreplejen, der ikke har fået første stik, må vente, siger Søren Brostrøm ifølge Politiken.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for den prioritering. Hos Lægeforeningen siger formand Camilla Noelle Rathcke, at beslutningen er et drastisk skridt.

Hun kalder det et brud med den strategi, man havde lagt fra starten om, at både frontpersonale og risikogrupper skulle vaccineres i den første del af vaccineindsatsen.

- Jeg forstår fuldstændig problemstillingen med, at vi ikke har vacciner nok.

- Jeg synes bare, det er en forkert tilgang, at man skruer helt ned for den ene gruppe og fortsætter i det omfang, man egentlig ønsker, i den anden, siger hun til Ritzau.

Hun beretter om en del sygdom blandt sundhedspersonalet. Derfor mener hun, det er vigtigt, at personale også får vacciner, så hjulene kan holdes i gang i sundhedsvæsenet.

Anderledes toner kommer fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimenterende virologi på Københavns Universitet.

- De sårbare risikerer i langt højere grad at dø af covid-19. Bliver plejepersonalet smittet, vil de fleste trods alt klare sig, selv om de kan risikere langtidspåvirkningerne af infektionen, siger han til Politiken.

Søren Brostrøm begrunder i øvrigt ifølge Politiken beslutningen med, at han sjældent har set en sygdom, hvor alder er så afgørende et parameter for alvorlig sygdom og død som med coronavirus.

Danmark modtager leverancer af vacciner fra Pfizer og BioNTech og Moderna. Snart forventes det, at en vaccine fra AstraZeneca godkendes. De har dog varslet, at der vil blive færre leverancer til Europa end forventet.