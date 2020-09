Ældreråd savner opgør med brodne kar blandt plejeansatte

Meldingen kommer, efter at kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg har offentliggjort ni anbefalinger i kølvandet på sagen om svigt på plejehjemmet Kongsgården.

Sådan lyder det fra Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune.

- Jeg synes, at man skøjter let hen over det, der gav problemerne på Kongsgården - nemlig kulturen og hvordan den kan forbedres i plejesektoren i Aarhus Kommune, siger ældrerådsformanden.

I TV2-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden" ser man, hvordan en 90-årig dement kvinde er hævet i en lift over sin seng i flere minutter trods smerter og ønsker om at komme ned.

Kvinden er omgivet af flere medarbejdere, viser optagelserne.

Anbefalingerne fra udvalget tager udgangspunkt i en konsulentrapport, der blev lavet om forløbet.

De ni anbefalinger går blandt andet på, at der er brug for nye kræfter i ledelsen af forvaltningen.

Desuden skal der igangsættes mere uddannelse, og alle plejehjem skal have mest muligt faglært arbejdskraft ansat.

Det er ifølge Jan Radzewicz alt sammen gode initiativer, men han savner tiltag omkring kulturen blandt de ansatte.

- For nogle år siden var der et uddannelsesprogram, der hed "Takt og Tone".

- Med den personaleudskiftning, vi har, og med det daglige jag og pres på plejehjemmene, tror jeg, at man skal holde fast i sådan nogle programmer og ikke bare gennemføre det én gang og så tro, at den hellige grav er velforvaret, siger Jan Radzewicz.

Ældrerådsformanden havde også gerne set, at man lagde op til hyppigere tilsyn med plejehjemmene.

Som han læser udvalgets anbefalinger, lægger det op til, at udvalget i højere grad selv vil gå ind og tage et større ansvar for tilsynene.

Og det er en farlig kurs, mener han.

- Det har udvalget slet ikke forudsætningerne for, og udvalget skal passe på ikke at overtage ledelsesansvaret.

- Ansvaret er rådmandens, lyder det fra Jan Radzewicz.

Ældrerådsformanden kalder det en "lang og pinefuld proces", som plejeområdet har været igennem.

Han ærgrer sig over, at udvalget ikke er blevet taget med på råd ved evalueringen af forløbet.

- Vi er ikke blevet hørt, og udvalget har ikke inddraget os og spurgt, hvad vi mener, og hvor vi ser problemerne, siger Jan Radzewicz.