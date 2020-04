Ældreråd ønsker at åbne for besøg fra nær familie på plejehjem

Organisationen er nemlig bekymret for beboernes helbred, når de ikke får lov at få besøg.

- Vi oplever, at nedlukning har nogle store konsekvenser for de ældre borgere netop nu i form af social isolation, ensomhed og manglende fysisk aktivitet.

- Det gælder ikke mindst for de mennesker med demens, som ikke kan forstå, hvorfor de ikke må se for eksempel deres ægtefælle, som de plejer, siger formand Mogens Rasmussen.

Der er ældreråd i alle landets kommuner. Landsorganisationen har spurgt de 98 ældreråd om det nuværende forbud mod at besøge ældre på plejehjem.

68 af dem har besvaret rundspørgen, og af dem mener 41, at det er på tide at lempe reglerne for besøg.

Tidligere har der været historier fremme om, at 12 beboere på et plejehjem i København har mistet livet, efter at de var konstateret smittet med coronavirus.

Desuden var der konstateret coronasmitte i hjemmeplejen i 48 kommuner efter påske, skrev Ekstra Bladet på baggrund af en rundringning.

Alligevel føler formanden for Danske Ældreråd sig tryg ved at lukke flere personer ind på plejehjemmene.

- Ja, vi føler os trygge ved at lempe under forudsætning af, at man har nogle regler individuelt på plejehjemmene, der er i overensstemmelse sundhedsmyndighederne.

- Det vil helt sikkert forøge livskvaliteten. Og det vil være med til at give flere glæde og livsmodet tilbage, siger Mogens Rasmussen.

Danske Ældreråd har fremsat seks forudsætninger, som ifølge organisationen bør opfyldes, for at reglerne kan lempes.

Det er blandt andet, at kun den eller de nærmeste bør få lov at komme på besøg. Desuden skal alle besøg aftales på forhånd, og besøgene skal så vidt muligt finde sted udendørs.

Natten til fredag blev Folketingets partier enige om, at der skal findes "nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde".

Kommunerne, Ældre Sagen og andre organisationer var fredag til møde med Sundhedsstyrelsen om, hvordan pårørende kan komme på besøg på plejehjem. Det er endnu ikke aftalt, hvordan det er muligt.