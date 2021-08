Ældre snydt af tricktyve: Vi kommer for at spritte af

En kvinde og hendes tre nevøer med efternavnet Levakovic er tiltalt for en række tricktyverier, røveri og hjemmerøveri, begået mod ældre borgere, under påskud af coronakrisen.

Sagen begyndte tidligere i august ved Retten i Glostrup. Fredag skal en række af sagens ofre afgive forklaring i retten.

Det første vidne er en ældre kvinde, som støtter sig til en krykke, da hun kommer ind i retslokalet.

- Der kom en kvinde og bankede på døren og sagde, at hun var fra kommunen og kom for at hjælpe mig med at spritte af, fortæller vidnet.

Det havde den ældre kvinde dog ikke brug for. Og det sagde hun også til kvinden, der alligevel forsøgte at tvinge sig adgang til boligen ved at skubbe døren op med sin albue, forklarer den ældre kvinde i retten.

Offeret fik dog skubbet den ubudne kvinde ud og låst døren.

- Jeg var faktisk ikke engang chokeret, jeg var bare sur, siger hun, hvilket får flere i retten til at smågrine.

Hun slap fra oplevelsen uden at miste nogen værdier.

Så heldig var det næste vidne og offer i sagen ikke. Hun kommer ind med rollator og får med lidt besvær sat sig i stolen.

Vidnet forklarer for retten, at en kvinde kom for at hjælpe med at spritte af. Kvinden foreslog, at de gik ud i offerets køkken.

Da kvinden var gået, så den ældre kvinde nogle sorte pletter på gulvet i sit kontor. Og opdagede, at der var stjålet 10.000 kroner, og at alle hendes smykker var væk.

- Da det hele var slut, var jeg så rystet, at jeg satte mig ned og tudede. Om aftenen ringede jeg så til min søn, der ringede til politiet, siger hun.

Det er anklagemyndighedens påstand, at kvinden distraherede ofrene, imens de tre andre i større eller mindre grad udførte selve tyverierne.

Ofrene er alle ældre borgere. 5 ud af de 14 vidner er efterfølgende afgået ved døden, af årsager der ikke er relateret til sagen.

To af vidnerne har forklaret, at kvinden der kom og påstod, at hun skulle hjælpe med afspritning, havde lyst hår.

Den tiltalte kvinde har sort hår.

Sagen kører som en nævningesag, hvilket betyder, at anklageren vil kræve mindst fire års fængsel til i hvert fald én af de tiltalte.

To af de tre nevøer fra Levakovic-familien risikerer udvisning af Danmark.

Sagen er berammet til behandling over 17 dage, og der forventes dom den 24. september.