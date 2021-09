- Vi er nødt til at prioritere hårdt, når pengene mangler, og vi har svært ved at rekruttere, siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive (DF).

Ældre savner mere hjælp til bad og rengøring

I ny undersøgelse svarer mange ældre, at de ikke får den hjælp til bad og rengøring, de har brug for. FOA og KL genkender problemet, som skyldes for få hænder.

Hver tredje ældre, der har brug for hjælp til rengøring, har ikke mulighed for at få gjort rent, når de har behov for det.

Samtidig angiver hver femte ældre hjemmehjælpsmodtager, der modtager hjælp til bad, at de ikke kan komme i bad eller blive vasket, når de har behov for det.

Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik foretaget for Ældre Sagen, skriver Jyllands-Posten.

Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældre Sagen, kalder det en "forfærdelig undersøgelse".

- En del af dem, der svarer i undersøgelsen, siger, at deres hjem er som en svinesti. Det kan vi ikke være bekendt, siger Per Tostenæs til Ritzau.

Undersøgelsen viser desuden, at den manglende hjælp påvirker de ældres hverdag.

Manglende rengøring kan afholde dem fra at invitere gæster, mens manglende bad eller hjælp til at blive vasket kan afholde hjemmehjælpsmodtagere fra samvær med andre mennesker.

Ældre Sagen foreslår, at der straks afsættes en "hygiejnemilliard", så de ældre kan få gjort rent en gang om ugen.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) kan formanden for sundheds- og ældreudvalget, Jette Skive (DF), sagtens genkende billedet af manglende hjælp.

Det samme viser sig nemlig også i de undersøgelser, som kommunerne selv får lavet, af borgernes oplevelse af ældreplejen. Her er mange godt tilfredse med plejen, men mindre tilfredse med rengøringen.

Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at få de ansatte, som der er brug for.

- Vi er nødt til at prioritere hårdt, når pengene mangler, og vi har svært ved at rekruttere, siger Jette Skive.

- Den basale pleje skal vi jo leve op til - som livsvigtig medicin, sårpleje og væske, siger hun.

Det betyder jo så, at rengøringen ryger ned ad prioriteringslisten.

Og det er hverken tilfredsstillende for de ældre eller de ansatte, fortæller Torben Hollmann Klitmøller, der er formand for social- og sundhedssektoren i fagforbundet FOA.

- Vi mangler simpelthen hænder. Konsekvensen er, at vi har ældre, der ikke får den service, som de bør kunne forvente.

- Samtidig har vi nogle ansatte, der går hjem fra arbejde med dårlig samvittighed, fordi de ikke har kunnet udføre deres arbejde godt nok, siger han.

FOA har indsamlet tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De viser, at knap fire ud af ti forsøg på at ansætte social- og sundhedsmedarbejdere i juni i år var forgæves.

Det svarer til omkring 8500 stillinger, som enten forblev ubesatte, eller hvor der blev ansat en uden de rette kvalifikationer.

I KL har man længe arbejdet på at få flere hænder til ældreplejen. Men der er ikke noget "quickfix", lyder det fra Jette Skive. På længere sigt handler det om at få flere ind på uddannelserne.

Ifølge FOA vil lavere sygefravær nu og her kunne afhjælpe problemet.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) erkender problemerne i en skriftlig kommentar.

- Det er trist, når vores ældre oplever, at der ikke er tid til en hårvask eller en støvsugning. Det påvirker livskvaliteten, og vi skal have vendt udviklingen, skriver Astrid Krag til Jyllands-Posten.

Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit på knap 1500 hjemmehjælpsmodtagere over 65 år.